Italia e Africa unite per la gestione del patrimonio culturale

AGI - Si è tenuta a Roma la conferenza internazionale conclusiva del programma di formazione "WHAPS – Patrimonio Mondiale in Africa: Processo e Strategia", organizzato congiuntamente dalla Scuola Nazionale per i Beni e le Attività Culturali e dal Centro Internazionale per lo Studio della Conservazione e del Restauro del Patrimonio Culturale (ICCROM). L'iniziativa rientra nella politica del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali volta a rafforzare le relazioni culturali tra l'Italia e il continente africano attraverso la cooperazione, la formazione e lo scambio di competenze. Questo incontro istituzionale di alto livello ha riunito numerosi rappresentanti delle istituzioni coinvolte nel Piano Mattei per l'Africa: la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. L'evento ha favorito un dialogo aperto tra le principali organizzazioni internazionali e africane impegnate nella tutela e promozione del patrimonio culturale – UNESCO, IUCN, African Heritage School, Network of African Site Managers e University of Great Zimbabwe – nonché con esperti di fama internazionale. L'incontro ha riunito professionisti africani e italiani per condividere strategie per la tutela, la promozione e la rappresentazione del patrimonio culturale africano nelle Liste del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO.
I dibattiti hanno evidenziato l'importanza della formazione e della cooperazione internazionale per supportare i professionisti africani e italiani e rafforzare il loro ruolo nella tutela e promozione del patrimonio culturale, leva per la crescita sostenibile e il dialogo interculturale. Onofrio Cutaia, Commissario Straordinario della Scuola Nazionale per i Beni e le Attività Culturali, ha affermato che "investire nelle competenze e condividere esperienze è essenziale per il futuro della conservazione e della promozione del patrimonio culturale. Attraverso questa iniziativa, la Scuola Nazionale per i Beni e le Attività Culturali risponde alle linee guida del Ministero della Cultura nell'ambito del Piano Mattei per l'Africa e ribadisce il proprio impegno nel continente africano, con l'obiettivo di creare comunità di pratica tra professionisti africani e italiani". Aruna Francesca Maria Gujral, Direttrice Generale dell'ICCROM, ha aggiunto che "il programma WHAPS dimostra il continuo impegno dell'ICCROM nel rafforzare le competenze dei professionisti e delle istituzioni africane attraverso iniziative di capacity building. Queste iniziative consentono loro di identificare, conservare e gestire il proprio patrimonio in modo efficace e sostenibile, contribuendo così allo sviluppo e alla crescita delle loro comunità e società".
Lanciato nel marzo 2025, WHAPS - Patrimonio Mondiale in Africa: Processi e Strategie - è un programma di formazione internazionale che ha riunito 30 professionisti del patrimonio culturale provenienti da 26 paesi africani e dall'Italia. Il programma mira a rafforzare le competenze necessarie per comprendere i complessi processi della Convenzione del Patrimonio Mondiale UNESCO, comprese le candidature e la gestione efficace dei siti iscritti. Questo evento, fase finale del programma WHAPS, ha rappresentato un momento di sintesi e di rilancio, offrendo ai partecipanti l'opportunità di condividere i risultati ottenuti e le prospettive future. Ha riaffermato il ruolo dell'Italia come partner chiave nella cooperazione culturale internazionale, contribuendo alla costruzione di un futuro sostenibile e promuovendo un dialogo costruttivo tra istituzioni, professionisti e comunità in tutto il continente africano.