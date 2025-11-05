Italie et Afrique unies pour la gestion du patrimoine culturel

AGI - La conférence internationale clôturant le programme de formation "WHAPS – Patrimoine mondial en Afrique : Processus et stratégie", organisé conjointement par l'École nationale du patrimoine culturel et des activités et le Centre international d'études pour la conservation et la restauration du patrimoine culturel (ICCROM), s'est tenue à Rome. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la politique du ministère de la Culture visant à renforcer les relations culturelles entre l'Italie et le continent africain par la coopération, la formation et l'échange d'expertise. Cette réunion institutionnelle de haut niveau a rassemblé de nombreux représentants des institutions impliquées dans le Plan Mattei pour l'Afrique: la Présidence du Conseil des ministres, le ministère de la Culture et le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. L'événement a permis un dialogue ouvert entre les principales organisations internationales et africaines engagées dans la protection et la promotion du patrimoine culturel – l'UNESCO, l'UICN, l'École du patrimoine africain, le Réseau des gestionnaires de sites africains et l'Université du Grand Zimbabwe – ainsi qu'avec des experts de renommée internationale. La réunion a rassemblé des professionnels africains et italiens afin de partager des stratégies pour la protection, la promotion et la représentation du patrimoine culturel africain sur les Listes du patrimoine mondial de l'UNESCO.
Les discussions ont mis en lumière l'importance de la formation et de la coopération internationale pour soutenir les professionnels africains et italiens, et renforcer leur rôle dans la protection et la promotion du patrimoine culturel, levier de croissance durable et de dialogue interculturel. Onofrio Cutaia, commissaire spécial de l'École nationale du patrimoine et des activités culturelles, a déclaré qu' "investir dans les compétences et partager les expériences est essentiel pour l'avenir de la conservation et de la promotion du patrimoine culturel. Par cette initiative, l'École nationale du patrimoine et des activités culturelles répond aux orientations du ministère de la Culture dans le cadre du Plan Mattei pour l'Afrique et réaffirme son engagement envers le continent africain, en vue de la création de communautés de pratique entre professionnels africains et italiens". Aruna Francesca Maria Gujral, Directrice générale de l'ICCROM, a ajouté que "le programme WHAPS témoigne de l'engagement continu de l'ICCROM à renforcer les compétences des professionnels et des institutions africaines grâce à des initiatives de renforcement des capacités. Ces initiatives leur permettent d'identifier, de conserver et de gérer efficacement et durablement leur patrimoine, contribuant ainsi au développement et à la croissance de leurs communautés et de leurs sociétés".
Lancé en mars 2025, WHAPS – Patrimoine mondial en Afrique: Processus et stratégies – est un programme de formation international qui a réuni 30 professionnels du patrimoine culturel issus de 26 pays africains et d'Italie. Ce programme vise à renforcer les compétences nécessaires pour appréhender les processus complexes de la Convention du patrimoine mondial de l'UNESCO, notamment les candidatures et la gestion efficace des sites inscrits. Cet événement, étape finale du programme WHAPS, a constitué un moment de synthèse et de revitalisation, offrant aux participants l'opportunité de partager leurs résultats et leurs perspectives d'avenir. Il a permis de réaffirmer le rôle de l'Italie comme partenaire clé de la coopération culturelle internationale, contribuant à la construction d'un avenir durable et à un dialogue constructif entre les institutions, les professionnels et les communautés du continent africain.