In Italia, il presidente del Gabon ha incontrato Papa Leone XIV, Giorgia Meloni e le aziende

AGI - Il presidente del Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, ha intrapreso una visita di più giorni in Italia, volta a rivitalizzare le relazioni bilaterali nell'ambito del Piano Mattei e a promuovere nuovi investimenti italiani in Gabon. A Roma, il presidente Nguema ha incontrato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'incontro ha offerto l'opportunità di fare il punto sulla cooperazione bilaterale. Meloni ha sottolineato l'apprezzamento del presidente Nguema per l'approccio dell'Italia al continente africano, promosso dal Piano Mattei. In tale contesto, i due leader hanno espresso la volontà di approfondire la cooperazione bilaterale, in particolare attraverso lo sviluppo congiunto di progetti nei settori dell'energia, delle infrastrutture e della sanità. In precedenza, il presidente Nguema è stato ricevuto in Vaticano da Papa Leone XIV e dal Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede. Durante l'incontro, è stata sottolineata l'importanza del dialogo e della riconciliazione tra i due Paesi.
Durante la sua visita in Italia, il presidente Nguema ha anche partecipato alla firma di due memorandum d'intesa relativi alla salute e all'edilizia sociale con GKSD Holding, rappresentata dal presidente Kamel Ghribi. Il primo accordo prevede la costruzione di un ospedale modulare in Gabon, nell'ambito di una strategia nazionale per il rafforzamento del sistema sanitario. Questa struttura sostenibile, replicabile in diverse regioni del Paese, offrirà una gamma completa di servizi, tra cui pronto soccorso, diagnostica, terapia intensiva, sale operatorie, dialisi, farmacia, endoscopia, fisioterapia e spazi di supporto. L'accordo prevede inoltre lo sviluppo di programmi di formazione per medici gabonesi in Italia e in Gabon, nonché l'accesso ai servizi medici avanzati del Gruppo San Donato in Italia. Include inoltre lo sviluppo di telemedicina, consulenza strategica e modelli di assistenza innovativi.
Inoltre, il Gabon e GKSD collaboreranno nella progettazione, costruzione e logistica (strade, energia, acqua e reti digitali), nonché sulle questioni energetiche e ambientali, con un impegno per lo sviluppo sostenibile attraverso le energie rinnovabili, l'efficienza energetica, la gestione ecocompatibile dei rifiuti e le certificazioni ambientali. Collaboreranno inoltre all'approvvigionamento di beni e servizi necessari al progetto. In questa occasione, il presidente gabonese ha presentato i punti principali del suo programma di sviluppo per il periodo 2026-2030 a un gruppo di imprenditori italiani, invitandoli a investire in settori chiave dell'economia nazionale. Rivolgendosi a diverse decine di imprenditori italiani, riuniti su iniziativa del gruppo GKSD, Nguema ha ribadito l'impegno del suo Paese a diventare una destinazione sicura per gli investimenti esteri. "Spero che questo incontro segni una nuova tappa nella rivitalizzazione e nel rafforzamento della cooperazione tra Gabon e Italia", ha affermato.