En Italie le président gabonais a rencontré le Pape Léon XIV, Giorgia Meloni et des chefs d'entreprises

AGI - Le président du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, a effectué une visite de plusieurs jours en Italie, visant à revitaliser les relations bilatérales dans le cadre du Plan Mattei et à promouvoir de nouveaux investissements italiens au Gabon. À Rome, le président Nguema a rencontré la Première ministre Giorgia Meloni. Cette rencontre a permis de faire le point sur la coopération bilatérale. Mme Meloni a souligné l'appréciation du président Nguema pour l'approche de l'Italie vis-à-vis du continent africain, promue par le Plan Mattei. Dans ce contexte, les deux dirigeants ont exprimé leur volonté d'approfondir la coopération bilatérale, notamment par le développement conjoint de projets dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et de la santé. Auparavant, M. Nguema avait été reçu au Vatican par le Pape Léon XIV et par le Cardinal Pietro Parolin, Secrétaire d'État du Saint-Siège. Au cours de cette rencontre a été soulignée l'importance du dialogue et de la réconciliation entre les peuples.
Lors de sa visite en Italie, le président Nguema a également participé à la signature de deux protocoles d'accord relatifs à la santé et au logement social avec GKSD Holding, représentée par le président Kamel Ghribi. Le premier accord prévoit la construction d'un hôpital modulaire au Gabon, s'inscrivant dans une stratégie nationale de renforcement du système de santé. Cet établissement durable, reproductible dans plusieurs régions du pays, offrira une gamme complète de services, incluant les urgences, le diagnostic, les soins intensifs, les blocs opératoires, la dialyse, la pharmacie, l'endoscopie, la physiothérapie et des espaces de soutien. L'accord prévoit également le développement de programmes de formation pour les médecins gabonais en Italie et au Gabon, ainsi que l'accès aux services médicaux de pointe du groupe San Donato en Italie. Il inclut également le développement de la télémédecine, du conseil stratégique et de modèles de soins innovants.
Par ailleurs, le Gabon et GKSD collaboreront sur la conception, la construction et la logistique (routes, énergie, eau et réseaux numériques), ainsi que sur les questions énergétiques et environnementales, avec un engagement en faveur du développement durable grâce aux énergies renouvelables, à l'efficacité énergétique, à une gestion écologique des déchets et aux certifications environnementales. Par ailleurs, en matière d'approvisionnement, ils collaboreront à la fourniture des biens et services nécessaires au projet. À cette occasion, le président gabonais a présenté les grandes lignes de son programme de développement pour la période 2026-2030 à un parterre d'hommes d'affaires italiens, les invitant à investir dans les secteurs clés de l'économie nationale. S'adressant à plusieurs dizaines d'entrepreneurs italiens, réunis à l'initiative du groupe GKSD, M. Nguema a réaffirmé l'engagement de son pays à devenir une destination sûre pour les investissements étrangers. "J'espère que cette rencontre marquera une nouvelle étape dans la revitalisation et le renforcement de la coopération entre le Gabon et l'Italie", a-t-il déclaré.