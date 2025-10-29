Migrazioni e lavoro: l'Italia rafforza i rapporti bilaterali con l'Etiopia

AGI - I governi etiope e italiano hanno firmato un accordo di cooperazione sulle pari opportunità. La Ministra Marina Calderone ha incontrato la Ministra etiope per le Competenze e il Lavoro, Muferihat Kamil Ahmed, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a Roma. Durante l'incontro, lunedì 27 ottobre, i due Ministri hanno firmato un memorandum d'intesa su migrazione e mobilità tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell'Interno e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali italiani, da un lato, e il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero delle Competenze e del Lavoro etiope, dall'altro.
Questo memorandum risponde a una duplice esigenza: offrire percorsi di lavoro legali e sicuri in Italia, in alternativa alle rotte migratorie irregolari, al fine di soddisfare il fabbisogno di manodopera delle aziende italiane; e rafforzare la cooperazione con le autorità etiopi nella lotta all'immigrazione irregolare e alle organizzazioni criminali responsabili della tratta di esseri umani. Al centro dei colloqui anche la collaborazione in materia di formazione professionale per i lavoratori in Etiopia.
Secondo l'Ambasciata d'Etiopia a Roma, l'accordo mira in particolare a rafforzare la cooperazione in materia di occupazione per gli etiopi in Italia, sia in termini di formazione che di lotta alla tratta di esseri umani. Il Ministro Kamil ha affermato che la firma di questo accordo svolgerà un ruolo importante nel rafforzamento delle relazioni bilaterali di lunga data tra Etiopia e Italia, sottolineando che l'offerta di formazione e di un impiego sicuro contribuirà a prevenire la tratta. Il Ministro Calderone, da parte sua, ha espresso la disponibilità del mercato del lavoro italiano ad accogliere lavoratori etiopi qualificati, ribadendo così l'impegno del governo a implementare l'accordo il prima possibile.