Migrations et emploi, l'Italie renforce ses relations bilatérales avec l'Éthiopie

AGI - Les gouvernements éthiopien et italien ont signé un accord de collaboration sur l'égalité des chances. La ministre Marina Calderone a rencontré à Rome, au ministère du Travail et des Politiques sociales, la ministre éthiopienne des Compétences et du Travail, Muferihat Kamil Ahmed. Lors de cette rencontre, lundi 27 octobre, les deux ministres ont signé un protocole d'accord sur la migration et la mobilité entre le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, le ministère de l'Intérieur et le ministère du Travail et des Politiques sociales de la République italienne, d'une part, et le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Compétences et du Travail d'Éthiopie, d'autre part.
Ce protocole répond à un double besoin: offrir des moyens d'entrée légaux et sûrs en Italie pour travailler, comme alternative aux voies de migration irrégulière, afin de répondre aux besoins de main-d'œuvre des entreprises italiennes, et renforcer la coopération avec les autorités éthiopiennes pour lutter contre la migration irrégulière et les organisations criminelles responsables de la traite des êtres humains. La collaboration en matière de formation professionnelle des travailleurs en Éthiopie a également été au cœur des discussions.
Selon l'ambassade d'Éthiopie à Rome, l'accord vise en particulier à renforcer la coopération en matière d'emploi pour les Éthiopiens en Italie, tant au niveau de la formation que de la lutte contre la traite des êtres humains. La ministre Kamil assure que la signature de cet accord jouera un rôle important dans le renforcement des relations bilatérales de longue date entre l'Éthiopie et l'Italie, soulignant que l'offre de formations et d'emplois sûrs contribuera à prévenir la traite. La ministre Calderone a, pour sa part, exprimé la volonté du marché du travail italien d'accueillir de la main-d'œuvre éthiopienne qualifiée, réaffirmant ainsi l'engagement du gouvernement à mettre en œuvre l'accord dans les meilleurs délais.