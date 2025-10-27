Italia e Sudafrica rafforzano la cooperazione nell'istruzione e la formazione tecnica

AGI - L'Italia è impegnata a rafforzare la cooperazione con il Sudafrica nel settore dell'istruzione e della formazione tecnico-professionale. Il Ministro dell'Istruzione e del Merito italiano, Giuseppe Valditara, lo ha affermato firmando due memorandum d'intesa con il Paese africano, che detiene la presidenza del G20 fino al 30 novembre, uno sull'istruzione di base e l'altro sulla formazione tecnica e professionale. "Ho avuto un proficuo incontro con il Ministro dell'Istruzione Generale sudafricano, Siviwe Gwarube, a margine del Vertice sull'Istruzione del G20 a Skukuza", ha dichiarato a X dopo il vertice: "È stata un'importante opportunità per riaffermare il nostro impegno comune a rafforzare la cooperazione tra i nostri Paesi, soprattutto alla luce della firma di due memorandum d'intesa".
Durante l'incontro con il Ministro Gwarube, Valditara ha voluto sottolineare "gli importanti risultati raggiunti con l'Agenda del Sud, che hanno suscitato notevole interesse".
L'Italia "sostiene il dialogo internazionale sull'istruzione, convinta che investire nella qualità dell'istruzione e nel ruolo degli insegnanti sia essenziale per lo sviluppo dei nostri giovani e delle nostre società", ha proseguito il ministro italiano. A Skukuza, Valditara ha incontrato anche il Ministro sudafricano dell'Istruzione Superiore e della Formazione Buti Manamela, al quale ha "ribadito l'importanza di una scuola che si impegni nel mondo del lavoro e prepari le nuove generazioni alle sfide di domani".
"Abbiamo condiviso la volontà di rafforzare la cooperazione in settori industriali strategici, coinvolgendo le aziende italiane in Sudafrica e promuovendo la formazione tecnica e professionale", ha spiegato Valditara, che prevede di istituire "i nostri ITS in Sudafrica e creare campus che riuniscano scuole e aziende, promuovendo così l'occupazione, lo sviluppo delle aziende italiane e la crescita delle competenze locali". Dopo le esperienze positive in Egitto, Etiopia e Tunisia, il Sudafrica rappresenta una nuova e importante opportunità di collaborazione per il governo italiano. Per questo motivo, Valditara ha invitato il Ministro Manamela in Italia "per firmare un protocollo che confermi questo percorso comune".