L'Italie et l'Afrique du Sud renforcent la coopération dans l’éducation et la formation technique

AGI - L’Italie est engagée dans le renforcement de la coopération avec l’Afrique du Sud dans le secteur de l’éducation et dans la formation technique et professionnelle. Le ministre italien de l’Education et du Mérite, Giuseppe Valditara, l’a affirmé signant deux protocoles d’accord avec le pays africain qui jusqu’au 30 novembre préside le G20, l'un sur l'éducation de base et l'autre sur la formation technique et professionnelle. “J'ai eu une rencontre fructueuse avec le ministre sud-africain de l'Éducation générale, Siviwe Gwarube, en marge du Sommet du G20 sur l'éducation à Skukuza”, a raconté sur X après le sommet: “Ce fut une occasion importante de réaffirmer notre engagement commun à renforcer la coopération entre nos pays, notamment à la lumière de la signature de deux protocoles d'accord”.
Lors de la rencontre avec le ministre Gwarube, Valditara a entendu rappeler “les résultats importants obtenus avec l'Agenda Sud, qui ont suscité un vif intérêt”.
L'Italie “soutient le dialogue international sur l'éducation, convaincue qu'investir dans la qualité de l'éducation et le rôle des enseignants est essentiel au développement de nos jeunes et de nos sociétés”, a poursuivi le ministre italien. À Skukuza, Valditara a rencontré également le ministre sud-africain de l'Enseignement supérieur et de la Formation, Buti Manamela, à qui il a “réitéré l'importance des écoles qui s'engagent dans le monde du travail et préparent les nouvelles générations aux défis de demain”. “Nous avons partagé la volonté de renforcer la coopération dans les secteurs industriels stratégiques, en impliquant les entreprises italiennes en Afrique du Sud et en promouvant la formation technique et professionnelle”, a expliqué Valditara, qui envisage d’implanter “notre ITS en Afrique du Sud et de créer des campus réunissant écoles et entreprises, favorisant ainsi l'emploi, le développement des entreprises italiennes et la croissance des compétences locales”. Après les expériences positives en Égypte, en Éthiopie et en Tunisie, pour le gouvernement italien l'Afrique du Sud représente une nouvelle et importante opportunité de collaboration. Pour cette raison Valditara a invité le ministre Manamela en Italie “pour signer un protocole confirmant cette voie commune”.