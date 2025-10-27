Al via in Etiopia due progetti italiani per le comunità rurali Afar

AGI - La cooperazione italiana ha avviato due grandi progetti nella regione di Afar, nel nord-est dell’Etiopia. Il Vice Capo Missione dell'Ambasciata d'Italia ad Addis Abeba, Consigliere Luca Carpintieri, e il Presidente dello Stato Regionale di Afar, S.E. Awol Arba, hanno partecipato alla cerimonia ufficiale di lancio. Finanziato dal governo italiano con una somma di 14 milioni di euro, il primo progetto mira a rafforzare la resilienza delle comunità pastorali e agropastorali nelle Woredadas di Chifra, Talalak e Dewe Amibara.
Il secondo si concentra sul miglioramento delle condizioni sanitarie nelle woreda di Chifra e Hamer. Il governo italiano contribuisce in questo caso con circa 13 milioni di euro, mentre il progetto è coordinato dall'Ufficio delle Nazioni Unite per i Servizi ai Progetti (UNOPS) e implementato da diverse organizzazioni della società civile (OSC) italiane.
Il progetto mira a migliorare le condizioni socio-sanitarie delle comunità di Dimeka e Wa'ama attraverso un approccio multisettoriale incentrato su donne, giovani e persone con disabilità. Per le autorità italiane, l'avvio di questi due progetti dimostra il forte impegno dell'Italia nel sostenere lo sviluppo sostenibile dell'Etiopia e di tutte le comunità del Paese, in particolare quelle più vulnerabili.