En Ethiopie coup d’envoi de deux projets italiens pour les communautés rurales Afar

AGI - La coopération italienne a lancé deux projets majeurs dans la région Afar, dans le nord-est de l’Ethiopie. Le chef de mission adjoint de l’ambassade d’Italie à Addis Abeba, le conseiller Luca Carpintieri, et le président de l'État régional Afar, S.E. Awol Arba, ont assisté à la cérémonie de lancement officiel des initiatives. Financé par le gouvernement italien à hauteur de 14 millions d'euros, le premier projet vise à renforcer la résilience des communautés pastorales et agropastorales des woredas de Chifra, Talalak et Dewe Amibara.
Le deuxième se concentre sur l'amélioration des conditions de santé dans les woredas de Chifra et Hamer. Le gouvernement italien contribue dans ce cas avec environ 13 millions d'euros, alors que le projet est coordonné par le Bureau des Nations unies pour les services d'appui aux projets (Unops) et mis en œuvre par plusieurs Organisations de la Société Civile (Osc) italiennes.
L’action vise à améliorer les conditions sociales et sanitaires des communautés de Dimeka et Wa'ama grâce à une approche multisectorielle axée sur les femmes, les jeunes et les personnes handicapées. Pour les autorités italiennes, le lancement de ces deux projets témoigne de l'engagement résolu de l'Italie à soutenir le développement durable de l'Éthiopie et de toutes les communautés du pays, en particulier les plus vulnérables.