En Ethiopie coup d’envoi de deux projets italiens pour les communautés rurales Afar

Les initiatives lancées dans le nord-est du pays de la Corne de l'Afrique visent à renforcer la résilience des populations locales et à améliorer leurs conditions de santé.
Le chef de mission adjoint de l'ambassade d'Italie à Addis Abeba, le conseiller Luca Carpintieri, et le président de l'État régional Afar, S.E. Awol Arba à la cérémonie inaugurale des projets de coopération
AGI - La coopération italienne a lancé deux projets majeurs dans la région Afar, dans le nord-est de l’Ethiopie. Le chef de mission adjoint de l’ambassade d’Italie à Addis Abeba, le conseiller Luca Carpintieri, et le président de l'État régional Afar, S.E. Awol Arba, ont assisté à la cérémonie de lancement officiel des initiatives. Financé par le gouvernement italien à hauteur de 14 millions d'euros, le premier projet vise à renforcer la résilience des communautés pastorales et agropastorales des woredas de Chifra, Talalak et Dewe Amibara.

En Ethiopie coup d'envoi de deux projets italiens pour les communautés rurales Afar

Le deuxième se concentre sur l'amélioration des conditions de santé dans les woredas de Chifra et Hamer. Le gouvernement italien contribue dans ce cas avec environ 13 millions d'euros, alors que le projet est coordonné par le Bureau des Nations unies pour les services d'appui aux projets (Unops) et mis en œuvre par plusieurs Organisations de la Société Civile (Osc) italiennes.

Site d'un projet de la coopération italienne dans la région Afar, dans le nord-est de l'Ethiopie, en faveur des communautés pastorales


L’action vise à améliorer les conditions sociales et sanitaires des communautés de Dimeka et Wa'ama grâce à une approche multisectorielle axée sur les femmes, les jeunes et les personnes handicapées. Pour les autorités italiennes, le lancement de ces deux projets témoigne de l'engagement résolu de l'Italie à soutenir le développement durable de l'Éthiopie et de toutes les communautés du pays, en particulier les plus vulnérables.