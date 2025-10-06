In Tunisia, l'Ambasciatore Prunas inaugura il progetto Tanit Knowledge Transfer
maeci it
Home>MAECI>IT

In Tunisia, l'Ambasciatore Prunas inaugura il progetto Tanit Knowledge Transfer

Nell'ambito del Piano Mattei, si tratta del più grande programma di cooperazione mai avviato dall'Italia nel Paese del Nord Africa, per contribuire alla sua sicurezza alimentare puntando su tre pilastri.
In Tunisia, l'Ambasciatore Prunas inaugura il progetto Tanit Knowledge Transfer
FB Italy in Tunisia - In Tunisia, l'Ambasciatore Prunas inaugura il progetto Tanit Knowledge Transfer
ITALIA-TUNISIA PIANO MATTEI SICUREZZA ALIMENTARE
di lettura

AGI - Iniziativa di punta del Piano Mattei per l'Africa in Tunisia, "Tanit è il più grande programma di cooperazione mai lanciato dall'Italia nel Paese, per contribuire alla sua sicurezza alimentare attraverso tre pilastri: il trattamento delle acque non convenzionali, il miglioramento delle performance del settore agricolo e il sostegno alla formazione, alla ricerca e all'innovazione". Lo ha affermato l'Ambasciatore d'Italia in Tunisia, Alessandro Prunas, durante l'evento di lancio del progetto Tanit Knowledge Transfer a Mograne, circa 35 chilometri a sud di Tunisi, in occasione della Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo, in collaborazione con il Ministero dell'Agricoltura tunisino e l'Istituto di Ricerca e Istruzione Superiore in Agricoltura (IRESA). Tanit "testimonia la capacità del Piano Mattei di offrire soluzioni concrete a sfide comuni, in un partenariato paritario e reciprocamente vantaggioso", ha aggiunto l'Ambasciatore Prunas.

In Tunisia, l'Ambasciatore Prunas inaugura il progetto Tanit Knowledge Transfer
FB Italy in Tunisia - L'ambasciatore italiano in Tunisia Alessandro Prunas

Il progetto, con un bilancio stimato di 34 milioni di euro e una durata prevista fino al 2027, è guidato per parte italiana dall'Istituto Ciheam di Bari. Tra i partner tunisini figurano il Ministero dell'Agricoltura, Iresa e la Scuola Superiore di Agraria di Mograne. Tanit Knowledge Transfer rientra nel programma "Sostegno al Partenariato Strategico Italia-Tunisia per la Sicurezza Alimentare", finanziato dall'Italia attraverso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Elemento centrale del progetto è il nuovo Centro Tecnologico Multifunzionale Integrato, inaugurato durante l'evento. Il Direttore Biagio Di Terlizzi lo ha descritto come un "vero e proprio hub regionale e africano" dove istituzioni, ricercatori, studenti e aziende private potranno collaborare per sviluppare e diffondere soluzioni innovative alle sfide climatiche e alimentari.

In Tunisia, l'Ambasciatore Prunas inaugura il progetto Tanit Knowledge Transfer
FB Italy in Tunisia - Cerimonia di lancio del progetto Tanit Knowledge Transfer in Tunisia

Un obiettivo chiave del progetto è l'utilizzo di acqua trattata per l'irrigazione, con l'obiettivo di rendere fertili fino a 12.000 ettari di terreno. Sono previste anche visite di delegazioni tunisine in Italia per promuovere il trasferimento di conoscenze e l'adozione di buone pratiche. La partecipazione di oltre 400 persone, tra cui numerosi centri di ricerca e formazione, ha confermato l'importanza del progetto e la sua capacità di attrarre le migliori competenze per uno sviluppo condiviso. L'evento ha evidenziato come Italia e Tunisia stiano unendo le forze per affrontare questioni cruciali legate all'agricoltura e alla sostenibilità, consolidando così il partenariato tra i due Paesi e dimostrando l'impegno concreto del Piano Mattei nel continente africano.