En Tunisie l’ambassadeur Prunas inaugure le projet Tanit Knowledge Transfer 

AGI - Initiative phare du Plan Mattei pour l’Afrique en Tunisie, "Tanit est le plus grand programme de coopération jamais lancé par l’Italie dans le pays, pour contribuer à sa sécurité alimentaire à travers trois piliers : le traitement des eaux non conventionnelles, l’amélioration des performances du secteur agricole, le soutien à la formation, à la recherche et à l’innovation". C’est ce qu’a déclaré l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, lors de l’événement de lancement du projet Tanit Knowledge Transfer à Mograne, à environ 35 kilomètres au sud de Tunis, à l’occasion de la Journée de la recherche italienne dans le monde, en collaboration avec le ministère tunisien de l’Agriculture et l’Institut de la recherche et de l’enseignement supérieur en agriculture (Iresa). Tanit "témoigne de la capacité du Plan Mattei à offrir des solutions concrètes aux défis communs, dans un partenariat égalitaire et mutuellement bénéfique", a ajouté l’ambassadeur Prunas.
Le projet, doté d’un budget estimé à 34 millions d’euros et d’une durée prévue jusqu’en 2027, est piloté côté italien par l’institut Ciheam de Bari. Parmi les partenaires tunisiens figurent le ministère de l’Agriculture, l’Iresa et l’École supérieure d’agriculture de Mograne. Tanit Knowledge Transfer s’inscrit dans le cadre du programme "Soutien au partenariat stratégique Italie-Tunisie sur la sécurité alimentaire", financé par l’Italie à travers le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. Un élément central du projet est le nouveau Centre technologique intégré multifonctionnel, inauguré à l’occasion de l’événement. Le directeur Biagio Di Terlizzi l’a décrit comme un "véritable hub régional et africain" où institutions, chercheurs, étudiants et entreprises privées pourront collaborer afin de développer et diffuser des solutions innovantes aux défis climatiques et alimentaires.
Un objectif clé du projet est l’utilisation d’eaux traitées pour l’irrigation, avec l’ambition de rendre fertiles jusqu’à 12.000 hectares de terres. Des visites de délégations tunisiennes en Italie sont également prévues afin de favoriser le transfert de connaissances et l’adoption de bonnes pratiques. La participation de plus de 400 personnes, dont de nombreux centres de recherche et de formation, a confirmé l’importance du projet et sa capacité à attirer les meilleures compétences pour un développement partagé. L’événement a mis en évidence la manière dont l’Italie et la Tunisie unissent leurs forces pour faire face aux questions cruciales liées à l’agriculture et à la durabilité, consolidant ainsi le partenariat entre les deux pays et démontrant l’engagement concret du Plan Mattei sur le continent africain.