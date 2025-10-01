Etiopia e Italia rafforzano la cooperazione sanitaria

AGI - L'Ambasciatore d'Italia in Etiopia, Agostino Palese, e il Ministro delle Finanze etiope, Ahmed Shide, hanno firmato un accordo per il rafforzamento degli ospedali di Shire, nella regione del Tigray, e di Gondar, nella regione di Amhara. Con un finanziamento di 4,1 milioni di euro da parte del governo italiano, questo accordo dimostra l'impegno dell'Italia a supporto dell'intero sistema sanitario etiope, in particolare nel Tigray, dove ha avviato una strategia di intervento globale. Per un totale di circa 20 milioni di euro, questi interventi mirano a migliorare i servizi sanitari in tutta la regione. L'iniziativa si inserisce nella più ampia cooperazione italiana volta a garantire che l'intera popolazione etiope, e in particolare le comunità più vulnerabili, possano beneficiare del dividendo della pace. Intervenendo all'evento, il Ministro Ahmed Shide ha affermato che con questo investimento di 4,1 milioni di euro, il progetto ripristinerà l'assistenza sanitaria essenziale per oltre 15 milioni di persone.
Per il ministro, questo progetto riflette anche l'impegno dell'Etiopia nel costruire un sistema sanitario inclusivo e resiliente che non lasci indietro nessuno. "Per decenni, l'Italia è stata un'amica e un'alleata incrollabile", ha affermato, aggiungendo che la cooperazione tra i due Paesi comprende, tra gli altri settori, agricoltura, cultura, energie rinnovabili e istruzione. Nell'ambito di impegni di cooperazione bilaterale per un valore di 250 milioni di euro (di cui 210 milioni di euro in prestiti agevolati e 40 milioni di euro in sovvenzioni), Etiopia e Italia stanno ampliando l'accesso ai servizi essenziali, creando posti di lavoro e investendo nella crescita sostenibile, ha affermato.
L'Etiopia sta inoltre collaborando con l'Italia e partner come l'UNIDO (Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale) per rafforzare la resilienza climatica dell'agricoltura, in particolare nel settore del caffè, che si trova ad affrontare rischi climatici crescenti, ha spiegato Ahmed. "Attraverso il nostro continuo impegno con il Fondo Italiano per il Clima, miriamo a garantire che il caffè rimanga una fonte sostenibile di reddito e di orgoglio per milioni di etiopi", ha aggiunto il ministro. L'Ambasciatore Palese ha inoltre elogiato la solida partnership tra i due Paesi, ribadendo l'impegno dell'Italia nell'attuazione del progetto.