L'Éthiopie et l'Italie renforcent leur coopération sanitaire

AGI - L'ambassadeur d'Italie en Éthiopie, Agostino Palese, et le ministre éthiopien des Finances, Ahmed Shide, ont signé un accord visant à renforcer les hôpitaux de Shire, dans la région du Tigray, et de Gondar, dans la région d'Amhara. Bénéficiant d'un financement de 4,1 millions d'euros de la part du gouvernement italien, cet accord témoigne de l'engagement de l'Italie à soutenir l'ensemble du système de santé éthiopien, en particulier au Tigray, où elle a lancé une stratégie globale d'interventions. D'un montant total d'environ 20 millions d'euros, ces dernières visent à améliorer les services de santé dans toute la région. L'initiative s'inscrit dans le cadre plus large de la coopération italienne visant à garantir que l'ensemble de la population éthiopienne, et notamment les communautés les plus vulnérables, puisse bénéficier des dividendes de la paix. S'exprimant lors de l'événement, le ministre Ahmed Shide a déclaré qu'avec cet investissement de 4,1 millions d'euros, le projet permettra de rétablir les soins de santé essentiels pour plus de 15 millions de personnes.
Pour le ministre, ce projet reflète également l'engagement de l'Éthiopie à bâtir un système de santé inclusif et résilient qui ne laisse personne de côté. "Depuis des décennies, l'Italie est un ami et un allié indéfectible", a-t-il déclaré, ajoutant que la coopération entre les deux pays englobe, entre autres, l'agriculture, la culture, les énergies renouvelables et l'éducation. Dans le cadre d'engagements de coopération bilaterale à hauteur de 250 millions d'euros (dont 210 de prêts concessionnels et 40 millions d'euros de subventions), l'Éthiopie et l'Italie élargissent ainsi l'accès aux services essentiels, créent des emplois et investissent dans une croissance durable, a-t-il indiqué.
L'Éthiopie collabore également avec l'Italie et des partenaires tels que l'Onudi (Organisation des Nations Unies pour le développement industriel) afin de renforcer la résilience climatique de l'agriculture, en particulier dans le secteur du café, confronté à des risques climatiques croissants, a expliqué Ahmed. "Grâce à notre engagement continu auprès du Fonds italien pour le climat, nous souhaitons garantir que le café reste une source durable de revenus et de fierté pour des millions d'Éthiopiens", a ajouté le ministre. L'ambassadeur Palese a également salué le solide partenariat entre les deux pays, réaffirmant l'engagement de l'Italie dans la mise en œuvre du projet.