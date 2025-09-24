A Milano i Black Carpet Awards 2025

AGI - La terza edizione dei Black Carpet Awards, evento che celebra l’eccellenza, la diversità e l’inclusione nell’industria creativa, si terrà a Milano questa sera, in concomitanza con la prestigiosa Milano Fashion Week, in uno dei luoghi più iconici e storici della città: il Teatro Manzoni.
L’evento annuale dei Black Carpet Awards, ideato dall’organizzazione no profit Afro Fashion Association, fondata nel 2015 da Michelle Francine Ngonmo, nasce con l’obiettivo di celebrare e onorare i successi delle voci inascoltate della società e di riunire i pionieri che promuovono diversità e inclusione nei campi della moda, del design, dell’arte, delle arti culinarie, della musica, della tecnologia, del business, dello sport e del cinema.
I Black Carpet Awards riuniranno professionisti del settore e persone provenienti da diversi contesti sociali — per un totale di circa 700 ospiti — in presenza. L’evento sarà un’occasione per sensibilizzare e dare forza a tutte le voci invisibili e inascoltate della società. Una celebrazione pensata per portare avanti il discorso su diversità, equità e inclusione, facendo progredire la conversazione verso nuove prospettive.
Sono state stabilite cinque categorie di premi con un totale di 22 nominati all’interno della società italiana. Previsto quest’anno il Koyo Kouoh Award, un riconoscimento speciale e unico, dedicato alla curatrice prematuramente scomparsa quest’anno, il cui lavoro ha plasmato con forza l’arte africana e della diaspora in Italia. Ispirato all’eredità di Kouoh, il premio celebra i creatori che sfidano le narrazioni, ampliano i confini artistici e portano visibilità ed eccellenza all’espressione culturale nera in tutto il mondo. I vincitori saranno suddivisi in due gruppi: 10 vincitori; 5 selezionati dal comitato scientifico/giuria; 5 scelti attraverso il People’s Choice (Voto Popolare).