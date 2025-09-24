A Milan les Black Carpet Awards 2025

AGI - La troisième édition des Black Carpet Awards, événement célébrant l'excellence, la diversité et l'inclusion dans le secteur créatif, se tiendra ce soir à Milan, en marge de la prestigieuse Fashion Week, dans l'un des lieux les plus emblématiques et historiques de la ville: le Teatro Manzoni.
Les Black Carpet Awards, organisés chaque année par l'Afro Fashion Association, association à but non lucratif fondée en 2015 par Michelle Francine Ngonmo, visent à célébrer et à honorer les réussites des voix les plus méconnues de la société et à réunir les pionniers de la promotion de la diversité et de l'inclusion dans les domaines de la mode, du design, de l'art, de la gastronomie, de la musique, des technologies, des affaires, du sport et du cinéma.
Les Black Carpet Awards réuniront en personne des professionnels du secteur et des personnalités d'horizons divers – environ 700 invités. Cet événement sera l'occasion de sensibiliser et de donner de l'autonomie à toutes les voix invisibles et ignorées de la société. Cette célébration vise à faire progresser le débat sur la diversité, l'équité et l'inclusion, en ouvrant de nouvelles perspectives.
Cinq catégories de prix ont été créées, avec un total de 22 nominés issus de la société italienne. Cette année, le prix Koyo Kouoh est décerné à la commissaire d'exposition, disparue prématurément cette année, dont l'œuvre a profondément marqué l'art africain et de la diaspora en Italie. Inspiré par l'héritage de Kouoh, ce prix récompense les créateurs qui remettent en question les récits, repoussent les limites artistiques et apportent visibilité et excellence à l'expression culturelle noire dans le monde entier. Les lauréats seront répartis en deux groupes: dix lauréats; cinq sélectionnés par le comité scientifique/jury; et cinq choisis par le public (vote populaire).