Accordo AICS-Istituto Spallanzani: il know-how italiano nella lotta alle malattie infettive

AGI - È stato firmato a Roma un accordo quadro tra l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e l'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani (INMI). L'accordo consentirà la realizzazione di azioni di cooperazione allo sviluppo e di interventi di emergenza nei Paesi partner, principalmente in Africa, promuovendo il trasferimento di know-how e competenze nel campo della prevenzione e del controllo di malattie infettive come HIV/AIDS, tubercolosi e malaria.
L'accordo è stato firmato presso la sede dell'AICS dal Direttore dell'Agenzia, Marco Riccardo Rusconi, e dal Direttore Generale dell'Istituto Spallanzani, Cristina Matranga, alla presenza del Direttore Scientifico Enrico Girardi e del Direttore dell'Unità Malattie Infettive ad Alta Intensità, Emanuele Nicastri, dell'Istituto Ospedaliero, nonché dei responsabili del settore Sviluppo Umano, Annamaria Iotti, e di quello Aiuti Umanitari e Fragilità, Marta Collu, dell'AICS.
"L'Istituto Spallanzani rappresenta l'eccellenza italiana nella gestione delle malattie infettive e nella risposta alle emergenze sanitarie, un'eccellenza che desideriamo promuovere nello spirito del Piano Mattei e nell'ambito dell'azione dell'Agenzia per favorire il contributo e la partecipazione di istituzioni pubbliche e accademiche alle iniziative di cooperazione", ha dichiarato il Direttore AICS Marco Riccardo Rusconi. "La firma di questo accordo quadro conferma la vocazione internazionale dell'INMI. La collaborazione con AICS ci consentirà di valorizzare l'esperienza maturata sul campo, dalla formazione del personale alla risposta alle emergenze sanitarie, contribuendo a migliorare l'accesso a cure di qualità per le popolazioni più vulnerabili", ha sottolineato Cristina Matranga, Direttore Generale dell'Istituto Spallanzani.
L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), nell'ambito delle linee guida definite dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), è l'organismo tecnico responsabile dello svolgimento delle attività operative relative alle fasi di istruzione, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione. Istituita dalla Legge di Riforma della Cooperazione (Legge n. 125/2014), l'Agenzia è operativa dal 2016, con una sede centrale a Roma, una a Firenze e 20 sedi all'estero, di cui 10 in Africa.
L'Ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma è il principale Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) italiano specializzato in malattie infettive. Inaugurato nel 1936, è un riferimento nazionale e internazionale per la ricerca avanzata e svolge un ruolo centrale nelle emergenze sanitarie. È in prima linea nella lotta contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi e, più recentemente, nella risposta alla pandemia di COVID-19. L'ospedale integra l'assistenza ai pazienti, le attività di laboratorio e la sperimentazione di nuove terapie. Da anni l’Istituto è partner della cooperazione italiana in numerose iniziative internazionali volte a sostenere la lotta alle malattie infettive nei Paesi a basso e medio reddito.