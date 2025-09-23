Accord AICS- Institut Spallanzani: le savoir-faire italien au service de la lutte contre les maladies infectieuses

AGI - Un accord-cadre a été signé à Rome entre l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS) et l’Institut national des maladies infectieuses Lazzaro Spallanzani (INMI). Cet accord permettra la mise en œuvre d’actions de coopération au développement et d’interventions d’urgence dans les pays partenaires, principalement en Afrique, en favorisant le transfert de savoir-faire et de compétences dans le domaine de la prévention et de la lutte contre les maladies infectieuses telles que le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme. La convention a été signée au siège de l’AICS par le Directeur de l’Agence, Marco Riccardo Rusconi, et la Directrice générale de l’Institut Spallanzani, Cristina Matranga, en présence du Directeur scientifique Enrico Girardi et du Directeur de l’Unité des maladies infectieuses à haute intensité de soins, Emanuele Nicastri, de l’Institut hospitalier, ainsi que des responsables du secteur Développement humain, Annamaria Iotti, et de l’Aide humanitaire et des fragilités, Marta Collu, de l’AICS.
"L’Institut Spallanzani représente une excellence italienne dans la gestion des maladies infectieuses et dans les réponses aux urgences sanitaires, une excellence que nous souhaitons valoriser dans l’esprit du Plan Mattei et dans le cadre de l’action de l’Agence visant à encourager la contribution et la participation des institutions publiques et universitaires aux initiatives de coopération", a déclaré le Directeur de l’AICS, Marco Riccardo Rusconi. "La signature de cet accord-cadre confirme la vocation internationale de l’INMI. La collaboration avec l’AICS nous permettra de mettre à profit l’expérience acquise sur le terrain, de la formation du personnel à la réponse aux urgences sanitaires, en contribuant à améliorer l’accès à des soins de qualité pour les populations les plus vulnérables", a souligné la Directrice générale de l’Institut Spallanzani, Cristina Matranga.
L’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS), dans le cadre des orientations définies par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (MAECI), est l’organisme technique chargé de réaliser les activités opérationnelles liées aux phases d’instruction, de formulation, de financement, de gestion et de contrôle des initiatives de coopération. Créée par la loi de réforme de la coopération (loi n° 125/2014), l’Agence opère depuis 2016, avec un siège central à Rome, un autre à Florence, et 20 bureaux à l’étranger, dont 10 en Afrique. L’Hôpital Lazzaro Spallanzani de Rome est le principal institut de recherche et de soins à caractère scientifique (IRCCS) italien spécialisé dans les maladies infectieuses. Inauguré en 1936, il est une référence nationale et internationale pour la recherche avancée et joue un rôle central dans les urgences sanitaires. Il est en première ligne dans la lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose et, plus récemment, dans la réponse à la pandémie de COVID-19. L’hôpital intègre l’assistance aux patients, les activités de laboratoire et l’expérimentation de nouvelles thérapies. Depuis des années, l’Institut est un partenaire de la coopération italienne dans de nombreuses initiatives internationales visant à soutenir la lutte contre les maladies infectieuses dans les pays à faible et moyen revenu.