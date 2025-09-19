Terremoto in Afghanistan, l’aggravante di essere donna

AGI - “Le donne e i bambini stanno soffrendo più di tutti. Molti non hanno un riparo adeguato, forniture igieniche o persino vestiti caldi. I bambini sono visibilmente traumatizzati, e le madri si trovano impotenti nel proteggerli e consolarli. La situazione è grave e straziante. Queste non sono solo storie, sono le mie esperienze personali, cose che ho visto con i miei occhi. Sono ancora scossa, ma so quanto sia importante che il mondo ascolti ciò che sta accadendo”: è l’accorato appello di Fatima, un’afghana residente in una delle zone più colpite dal terremoto di magnitudo 6 dello scorso 31 agosto, che ha causato più di 2.200 morti, beneficiaria di un progetto per le donne di Nove Caring Humans, una delle poche Ong ancora operativa nelle province orientali dell’Afghanistan, teatro della catastrofe che ha causato oltre 2.200 morti e ingenti distruzioni. "Ho visto personalmente molti corpi senza vita, più di quanti ne abbia mai visti in tutta la mia vita. Il numero di vittime era così alto che nei bazar vicini sono finite persino le bende funebri (kafan). Intere famiglie sono state cancellate. Il dolore e il lutto nelle nostre comunità sono indescrivibili. Alcune case sono state completamente sepolte dalla terra, rendendo impossibile salvare chi era all’interno. La gente ha semplicemente piantato delle bandiere sopra le macerie, accettando che ormai fossero tombe”, racconta ancora Fatima.
Se le oltre 16 scosse, avvertite una dietro l’altra, e quelle di assestamento dei giorni successivi hanno colpito tutti, per la perdita di parenti, della propria casa e dei mezzi di sostentamento, a patire maggiormente del potente terremoto sono indubbiamente le donne. “Nella fase del primo soccorso, l’estrazione dalle macerie, per un tabù culturale i soccorritori uomini non possono toccare le donne nè curarle, salvo eccezione. A questo si aggiunge il fatto della riduzione costante del numero di infermiere e dottoresse operative, che hanno avuto difficoltà a muoversi sul campo, a raggiungere le donne da salvare”. A riferirlo all’Agi è la vice presidente di Nove Caring Humans, Susanna Fioretti, in contatto quotidiano con il team dell’Ong in loco. Al problema dei soccorsi e delle cure mediche, si aggiunge un altro aspetto, più complesso e delicato, derivante dalle stringenti regole di vita quotidiana per le donne imposte dai talebani e che fanno dell’Afghanistan l’unico Paese al mondo in cui non possono studiare dopo i 12 anni.
“Nelle zone più rurali e remote del Paese, vige il divieto di uscire di casa ed è più difficile muoversi e ovviamente le donne non possono mostrarsi un pubblico per le restrizioni da osservare. Per loro quindi la casa è sì una prigione, ma anche un riparo, l’unico spazio di libertà dove possono muoversi senza doversi coprire nè indossare maschere. Alcune donne sono morte proprio perché nonostante le scosse, per loro è stata più forte la paura di abbandonare la propria casa, di uscire per strada, sole, di notte, per mettersi in salvo”, ha riferito Fioretti. Per loro quindi, perdere la propria casa nel terremoto è stato doppiamente traumatico: è un trauma materiale oltre che emotivo molto forte. "Per loro significa aver perso il proprio guscio protettivo. Nei campi di accoglienza, la tenda non è come una casa. I bagni sono comuni e le ragazze e donne non hanno più uno spazio protetto per lavarsi, cambiarsi. In realtà non hanno più nulla. Al momento il clima è ancora clemente ma presto arriverà la pioggia e il freddo rigido di queste zone montagnose", ha proseguito l'interlocutrice.
L’Afghanistan è agli ultimi posti dei paesi più poveri al mondo, dove di registrano tassi di malnutrizione altissimi per la devastante crisi economica in atto, il calo degli aiuti internazionali e i cambiamenti climatici. “Le donne, a maggior ragione quelle che si trovano nelle province flagellate dal terremoto del 31 agosto, devono fare i conti con problemi di sopravvivenza quotidiana, oltre che per la distruzione della propria casa per la perdita del marito, di figli maggiori o di qualche parente che prima garantivano l’entrata economica della famiglia”, ha ancora riferito Fioretti.
Nelle province di Kunar e Nangarhar - quelle colpite dal terremoto e alle prese con una storica crisi alimentare - Nove sta attuando un progetto di agro-pastorizia finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics): “Semi di Rinascita”. Il progetto consiste nella consegna di capi di bestiame ai beneficiari, per lo più donne, fornendo così mezzi di sostentamento alimentare e una piccola fonte di guadagno.
Oltre ai danni alle abitazioni, l’impatto più pesante riguarda proprio il settore rurale: sono stati persi più di 25.600 animali (tra mucche, pecore/capre, asini e pollame) e oltre 3.400 risultano feriti, con la distruzione di 928 magazzini di foraggio e 215 stalle e le fonti d’acqua interrotte. Queste perdite compromettono seriamente la sicurezza alimentare e i mezzi di sostentamento delle comunità, rendendo indispensabili interventi strutturali di recupero. Al momento quindi l’agricoltura - unica fonte di guadagno - è totalmente ferma, tagliando risorse vitali alla sopravvivenza delle famiglie.
Per tutti questi motivi, Nove ha lanciato un’apposita raccolta fondi per “l’emergenza terremoto” (https://sostienici.novecaringhumans.it/emergenza_terremoto/), mentre sul terreno il team locale sta valutando gli interventi prioritari da finanziare e attuare. Nella provincia di Kunar, al momento le attività prioritarie di intervento si concentrano nel villaggio di Wadeer e nel distretto di Nurgal, dove le comunità locali hanno chiesto la rimozione delle carcasse di animali, la riabilitazione di strade e canali, la fornitura di acqua potabile, la consegna di tende, materiale invernale, vestiti, pacchi alimentari, cliniche attrezzate e scuole. Nella provincia di Nangarhar, Nove sta intervenendo prioritariamente nel distretto di Dara e Noor, un’area rimasta marginalizzata nella risposta, con scarsa presenza di Ong internazionali rispetto a Kunar, fornendo cibo, acqua potabile, kit igienici, accesso a servizi sanitari ed educativi, assistenza in denaro e sostegno per la ricostruzione delle abitazioni.
“La gestione di questa emergenza rappresenta una corsa contro il tempo. Dobbiamo muoverci prima che le condizioni meteo peggiorino per evitare che chi si è salvato dal terremoto muoia poi di freddo, di fame, di sete o per motivi igienico-sanitari”, ha avvertito la vice presidente di Nove Caring Humans, con sede a Roma e a Kabul.