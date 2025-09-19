Séisme en Afghanistan, la circonstance aggravante d'être une femme

AGI - "Ce sont les femmes et les enfants qui souffrent le plus. Nombre d'entre eux manquent d'abris adéquats, de produits d'hygiène, voire de vêtements chauds. Les enfants sont visiblement traumatisés, et les mères se sentent impuissantes à les protéger et à les réconforter. La situation est grave et déchirante. Ce ne sont pas que des histoires; ce sont mes expériences personnelles, des choses que j'ai vues de mes propres yeux. Je suis encore sous le choc, mais je sais combien il est important que le monde entende ce qui se passe". Tel est l'appel sincère de Fatima, une Afghane résidant dans l'une des zones les plus durement touchées par le séisme de magnitude 6,0 du 31 août, qui a fait plus de 2.200 morts. Elle bénéficie d'un projet pour femmes mené par Nove Caring Humans, l'une des rares ONG encore actives dans les provinces de l'est de l'Afghanistan, théâtre de la catastrophe qui a causé d'importantes destructions. "J'ai personnellement vu de nombreux corps sans vie, plus que jamais auparavant. Le nombre de victimes était si élevé que même les linges funéraires (kafan) ont été épuisés dans les bazars voisins. Des familles entières ont été décimées. La douleur et le deuil dans nos communautés sont indescriptibles. Certaines maisons ont été complètement ensevelies sous terre, rendant impossible le sauvetage des personnes qui s'y trouvaient. Les gens ont simplement planté des drapeaux sur les décombres, acceptant qu'il s'agissait désormais de tombes", poursuit Fatima.
Si les plus de 16 secousses, ressenties successivement, et les répliques des jours suivants ont affecté tout le monde, en raison de la perte de proches, de leurs maisons et de leurs moyens de subsistance, celles qui ont sans aucun doute le plus souffert de ce puissant séisme sont les femmes. "Pendant la phase de premiers secours, lors de l'extraction des décombres, en raison d'un tabou culturel, les sauveteurs masculins ne sont pas autorisés à toucher ou à soigner les femmes, sauf cas exceptionnel. À cela s'ajoute la réduction constante du nombre d'infirmières et de médecins de service, qui ont du mal à se déplacer sur le terrain et à atteindre les femmes ayant besoin d'être secourues". C'est ce qu'a rapporté à l'AGI Susanna Fioretti, vice-présidente de Nove Caring Humans, en contact quotidien avec l'équipe de l'Ong sur place. Outre la problématique des secours et des soins médicaux, un autre aspect, plus complexe et délicat, découle des règles quotidiennes strictes imposées aux femmes par les talibans, qui font de l'Afghanistan le seul pays au monde où elles ne peuvent pas étudier après 12 ans.
"Dans les zones les plus rurales et reculées du pays, il est interdit de sortir de chez soi, ce qui complique les déplacements. Naturellement, les femmes ne peuvent pas apparaître en public en raison des restrictions. Pour elles, leur maison est donc une prison, mais aussi un refuge, le seul espace de liberté où elles peuvent se déplacer sans avoir à se couvrir ni à porter de masque. Certaines femmes sont mortes précisément parce que, malgré les secousses, elles avaient plus peur de sortir de chez elles, de sortir seules dans la rue, la nuit, pour se mettre en sécurité", a rapporté Fioretti. Pour elles, la perte de leur maison lors du tremblement de terre a donc été doublement traumatisante: matérielle et émotionnellement très forte. "Pour elles, cela signifie perdre leur carapace. Dans les camps d'accueil, la tente n'est plus un foyer. Les salles de bain sont communes, et les filles et les femmes n'ont plus d'espace protégé pour se laver et se changer. En réalité, elles n'ont plus rien. Pour l'instant, le temps est encore doux, mais bientôt la pluie et le froid intense de ces régions montagneuses arriveront", a poursuivi l'opératrice humanitaire italienne.
L'Afghanistan est l'un des pays les plus pauvres du monde, avec des taux de malnutrition extrêmement élevés en raison de la crise économique dévastatrice actuelle, du déclin de l'aide internationale et du changement climatique. "Les femmes, en particulier celles des provinces dévastées par le tremblement de terre du 31 août, luttent quotidiennement pour survivre, sans parler de la destruction de leur foyer suite à la perte de leur mari, de leurs enfants plus âgés ou de proches qui subvenaient auparavant aux besoins de la famille", a poursuivi Fioretti.
Dans les provinces de Kunar, Nangarhar et Laghman, touchées par le séisme et confrontées à une crise alimentaire historique, Nove met en œuvre un projet d'agro-pastoralisme et de transformation alimentaire financé par l'Agence italienne de coopération au développement (AICS): "Semi di rinascita"("Graines de renaissance"). Ce projet comprend des formations à l'élevage et la livraison de bétail aux bénéficiaires, principalement des femmes, leur fournissant ainsi de la nourriture et une petite source de revenus.
Outre les dégâts causés aux habitations, l'impact le plus grave touche le secteur rural. Dans la seule province de Kunar, plus de 25.600 animaux (vaches, moutons/chèvres, ânes et volailles) ont été perdus, et plus de 3.400 blessés. 928 greniers à fourrage et 215 étables ont été détruits, et les sources d'eau ont été coupées. Ces pertes compromettent gravement la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des communautés, rendant les interventions de redressement structurel essentielles. Actuellement, l'agriculture, seule source de revenus, est totalement paralysée, privant les familles de ressources vitales pour leur survie.
Pour toutes ces raisons, Nove a lancé une campagne de financement dédiée à l'urgence sismique (https://sostienici.novecaringhumans.it/emergenza_terremoto/). Sur le terrain, l'équipe locale évalue les interventions prioritaires à financer et à mettre en œuvre. Dans la province de Kunar, les interventions prioritaires se concentrent actuellement sur le village de Wadeer et le district de Nurgal, où les communautés locales ont demandé l'enlèvement des carcasses d'animaux, la réhabilitation des routes et des canaux, l'approvisionnement en eau potable, la livraison de tentes, d'équipements d'hiver, de vêtements, de colis alimentaires, de cliniques équipées et d'écoles. Dans la province de Nangarhar, Nove intervient principalement dans le district de Dara e Noor, une zone restée marginalisée par la réponse humanitaire, avec une présence limitée des Ong internationales par rapport à Kunar. Les besoins exprimés par les communautés des provinces de Kunar et de Nangarhar comprennent la nourriture, l'eau potable, des kits d'hygiène, l'accès aux services de santé et d'éducation, une aide financière et un soutien à la reconstruction des logements. Nove collecte des fonds pour répondre à ces besoins considérables.
"Gérer cette situation d'urgence est une véritable course contre la montre. Nous devons agir avant que les conditions météorologiques ne se détériorent afin d'éviter que les survivants du tremblement de terre ne meurent de froid, de faim, de soif ou de problèmes de santé", a averti la vice-présidente de Nove Caring Humans, dont les bureaux sont à Rome et à Kaboul.