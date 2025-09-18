L'agroalimentare al centro dei progetti di sviluppo dell'Italia in Mozambico

AGI - Si è concluso a Maputo, dopo due proficue giornate di scambi e discussioni, il Business Forum Italia-Mozambico, evento bilaterale organizzato per rafforzare la cooperazione economica. Organizzato congiuntamente dall'Ambasciata d'Italia a Maputo, dalla Camera di Commercio italiana e dall'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), il forum, tenutosi il 15 e 16 settembre, ha registrato un'ampia partecipazione di aziende e istituzioni. Francesco Lollobrigida, Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, ha rappresentato l'Italia. Il Ministro ha sottolineato il ruolo fondamentale dei settori agricoli nella cooperazione italo-mozambicana e ha sottolineato la "visione" italiana per l'Africa: una prospettiva che, ha affermato, rifiuta sia lo sfruttamento predatorio del passato sia la logica del benessere, proponendo un partenariato basato sull'innovazione, la condivisione del potenziale e la creazione di ricchezza. "Vogliamo affrontare questo forum con lo stesso spirito che ha caratterizzato il grande italiano Enrico Mattei: crescere insieme, valorizzando le potenzialità di ciascuno", ha affermato Lollobrigida, sottolineando che l'Italia considera il Mozambico "un partner strategico" per lo sviluppo di settori agricoli competitivi sui mercati internazionali. "Non si tratta solo di autosufficienza alimentare, ma di trasformare la produzione alimentare e agricola in ricchezza, attraverso esportazioni competitive e indicazioni geografiche che rafforzino i canali di distribuzione dei produttori", ha spiegato.
Durante la sua visita ai mercati locali di Maputo, Lollobrigida si è detto colpito dalla qualità dei prodotti nazionali. "Questa mattina ho avuto l'opportunità di visitare uno straordinario mercato ittico, che offre prodotti di alta qualità, nonché un mercato ortofrutticolo ad alto potenziale commerciale, dove molte donne dimostrano la loro competenza e capacità di promuovere i propri prodotti", ha affermato, sottolineando che l'Italia intende investire nella formazione di giovani imprenditrici, settori che considera cruciali per la crescita. "Sono convinto che le donne siano più competenti degli uomini. Per questo investiamo, accanto alla cooperazione internazionale, in imprenditrici capaci di creare valore aggiunto", ha aggiunto. Parallelamente al forum, il 15 settembre, Lollobrigida ha visitato la sede dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) a Maputo, dove ha partecipato a un incontro sui progetti in corso nel Paese, a partire dalla costruzione del Centro Agroalimentare di Maputo. Alla presentazione hanno partecipato il direttore della sede locale dell'AICS, Paolo Sertoli, e i responsabili del settore agricolo dell'AICS, Matteo Tonini e Giovanni Rossi.
Anche il Presidente dell'ICE, Matteo Zoppas, è intervenuto al forum. Il Piano Mattei è "un'iniziativa strategica che ha posto l'Africa al centro delle priorità internazionali del governo italiano. Questo piano attribuisce particolare priorità a nove Paesi, tra cui il Mozambico, al fine di creare e rafforzare sinergie economiche e industriali", ha affermato, sottolineando che l'Italia "ha sviluppato una crescita tecnologica che l'ha portata, nel corso degli anni, a una posizione di leadership mondiale in molti settori e tipologie di prodotti, comprese le tecnologie agroindustriali". "Siamo convinti", ha aggiunto, "di poter creare una relazione reciprocamente vantaggiosa. L'esigenza di migliorare gli standard di produzione, qualità e sicurezza è, anche per il Mozambico, un'esigenza che può essere soddisfatta attraverso la transizione dall'agricoltura tradizionale a un modello agroindustriale moderno", ha affermato.
L'impegno dell'Italia include anche la fornitura al Mozambico di tecnologie agricole all'avanguardia. La cooperazione si estende a settori come l'energia, con la partecipazione di aziende come Eni, che stanno esplorando il legame tra agricoltura, energia e ricchezza. Durante il business forum, il Ministro dell'Agricoltura del Mozambico, Roberto Albino, ha sottolineato l'importanza cruciale della partnership con l'Italia per i progetti in corso nel Paese. "Prevediamo investimenti per circa 160 milioni di dollari, essenziali per rivitalizzare l'agricoltura e consolidare la nostra strategia di sviluppo rurale", ha affermato. Nell'ambito del Piano Mattei, Italia e Mozambico mirano a rafforzare la loro cooperazione, coniugando tradizione e innovazione, con particolare attenzione alla sovranità alimentare, alla creazione di valore locale e all'accesso competitivo ai mercati globali. Diversi strumenti giuridici sono stati firmati in entrambi i Paesi per attuare progetti di sviluppo.