L’agrobusiness au coeur des projets de développement de l'Italie au Mozambique 

AGI - Le Forum d'affaires Italie-Mozambique, événement bilatéral organisé pour renforcer la coopération économique, s'est conclu à Maputo après deux journées fructueuses d'échanges et de discussions. Organisé conjointement par l'ambassade d'Italie à Maputo, la Chambre de commerce italienne et l'Agence italienne pour le commerce (ICE), le forum, qui s'est tenu les 15 et 16 septembre, a enregistré une forte participation d'entreprises et d'institutions. Francesco Lollobrigida, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et des Forêts, représentait l'Italie. Le ministre a souligné le rôle fondamental des filières agricoles dans la coopération italo-mozambicaine et il a insisté sur la “vision” de l'Italie pour l'Afrique : un perspective qui - il a affirmé - rejette à la fois l'exploitation prédatrice du passé et la logique du bien-être, proposant un partenariat fondé sur l'innovation, le partage des potentiels et la création de richesses. “Nous souhaitons aborder ce forum avec le même esprit qui caractérisait le grand Italien Enrico Mattei: grandir ensemble, valoriser le potentiel de chacun”, a déclaré M. Lollobrigida, qui a souligné que l'Italie considère le Mozambique comme “un partenaire stratégique” pour le développement de filières agricoles compétitives sur les marchés internationaux. “Il ne s'agit pas seulement d'autosuffisance alimentaire, mais de transformer la production alimentaire et agricole en richesse, grâce à des exportations compétitives et à des indications géographiques qui renforcent les circuits de distribution des producteurs”, a-t-il expliqué.
Lors de sa visite des marchés locaux de Maputo, Lollobrigida s'est dit impressionné par la qualité des produits nationaux. “Ce matin, j'ai eu l'occasion de visiter un extraordinaire marché aux poissons, proposant des produits de haute qualité, ainsi qu'un marché aux fruits et légumes à fort potentiel commercial, où de nombreuses femmes démontrent leur expertise et leur capacité à promouvoir leurs produits”, a-t-il déclaré, soulignant que l'Italie entend investir dans la formation de jeunes femmes entrepreneures, secteurs qu'il considère comme cruciaux pour la croissance. “Je suis convaincu que les femmes sont plus compétentes que les hommes. C'est pourquoi nous investissons, parallèlement à la coopération internationale, dans les femmes entrepreneures capables de créer de la valeur ajoutée”, a-t-il ajouté. Parallèlement au forum, le 15 septembre, Lollobrigida a visité le siège de l'Agence italienne de coopération au développement (AICS) à Maputo, où il a participé à une réunion sur les projets en cours dans le pays, à commencer par la construction du centre agroalimentaire de Maputo. La présentation a été suivie par le directeur du bureau local de l'AICS, Paolo Sertoli, et les responsables du secteur agricole de l'AICS, Matteo Tonini et Giovanni Rossi.
Le président de l'ICE, Matteo Zoppas, a également pris la parole lors du forum. Le Plan Mattei est “une initiative stratégique qui a placé l'Afrique au cœur des priorités internationales du gouvernement italien. Ce plan accorde une priorité particulière à neuf pays, dont le Mozambique, afin de forger et de renforcer les synergies économiques et industrielles”, a-t-il déclaré, soulignant que l'Italie “a développé une croissance technologique qui l'a conduite, au fil des ans, à une position de leader mondial dans de nombreux secteurs et types de produits, notamment les technologies agro-industrielles”. “Nous sommes convaincus”, a-t-il ajouté, “que nous pouvons créer une relation mutuellement bénéfique. La nécessité d'améliorer les normes de production, de qualité et de sécurité est, pour le Mozambique également, une exigence qui peut être satisfaite par la transition d'une agriculture traditionnelle vers un modèle agro-industriel moderne”, a-t-il déclaré.
L'engagement de l'Italie comprend également la fourniture au Mozambique de technologies agricoles de pointe. La coopération s'étend à des secteurs comme l'énergie, avec la participation d'entreprises comme Eni, qui explorent le lien entre agriculture, énergie et richesse. Lors du forum d'affaires, le ministre mozambicain de l'Agriculture, Roberto Albino, a souligné l'importance cruciale du partenariat avec l'Italie pour les projets en cours du pays. “Nous prévoyons des investissements d'environ 160 millions de dollars, essentiels à la revitalisation de l'agriculture et à la consolidation de notre stratégie de développement rural”, a-t-il déclaré. Dans le cadre du Plan Mattei, l'Italie et le Mozambique souhaitent renforcer leur coopération alliant tradition et innovation, en mettant l'accent sur la souveraineté alimentaire, la création de valeur locale et l'accès compétitif aux marchés mondiaux. Plusieurs instruments juridiques ont été signés dans les deux pays pour mettre en œuvre des projets de développement.