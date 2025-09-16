Le navire Vespucci à New York en 2026 avec une nouvelle version du Village Italia

AGI - Dopo due anni di tournée mondiale, il veliero Amerigo Vespucci si prepara a fare scalo a New York. La nave scuola della Marina Militare italiana sarà negli Stati Uniti il prossimo anno per celebrare il 250° anniversario della US Navy, accompagnata da una nuova versione del Village Italia. Lo ha annunciato ieri il Ministro della Difesa Guido Crosetto durante la conferenza stampa di presentazione dei risultati del Vespucci World Tour e del Village Italia 2023-2025 a Roma. Il Ministro ha specificato che a New York il prossimo anno verrà proposta una nuova versione del Village Italia, "più simile al padiglione attualmente presente all'Expo 2025 di Osaka", e che rimarrà nella città americana per "almeno tre settimane, o anche un mese". "Sarà un modo per raccontare l'Italia", ha sottolineato Crosetto. Il ministro ha espresso soddisfazione per il giro del mondo dell'Amerigo Vespucci, "perché ci offre la possibilità di costruire un futuro sempre più solido da lasciare ai nostri figli", aggiungendo che il Made in Italy è per l'Italia un "alleato in più, che altri Paesi non hanno".
Il Vespucci World Tour, un progetto interamente italiano, senza precedenti e unico al mondo, ha toccato cinque continenti, 33 Paesi e 53 porti, di cui 20 nel Mediterraneo, raggiungendo quasi 1,3 milioni di persone. Questo viaggio di quasi 50.000 miglia nautiche (più del doppio della circonferenza terrestre) è iniziato a Genova il 1° luglio 2023 e si è concluso nella stessa città il 10 giugno, in occasione delle celebrazioni della Giornata della Marina Militare. Nel corso del convegno di ieri è stato reso noto che il tour ha coinvolto 1.150 lavoratori italiani e 310 aziende. Al convegno, tenutosi presso il Tempio di Venere nel Parco Archeologico del Colosseo, hanno partecipato, tra gli altri, Alessandra Locatelli, Ministro per le Disabilità, Valentino Valentini, Vice Ministro per l'Impresa e il Made in Italy, l'Ammiraglio Enrico Credendino, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, e Luca Andreoli, Amministratore Delegato di Difesa Servizi S.p.A.
Il Ministro per le Imprese e il Made in Italy, Francesco Lollobrigida, è intervenuto ai lavori tramite videomessaggio, affermando: "Dobbiamo creare ricchezza e rafforzare le nostre imprese. La sensibilità del collega Crosetto in questo senso è stata eccezionale e, insieme agli altri colleghi ministri, abbiamo scelto di condividere risorse e sforzi per consentire a nave Vespucci di aprire i porti e di dare ancoraggio, accanto alle iniziative di promozione della nostra Marina, alla promozione della nostra bella Italia nel suo complesso: è stata una grande vittoria". Da parte sua, il Vice Ministro Valentini ha affermato che nave Vespucci "deve diventare uno strumento di comunicazione permanente del Paese, un brand sempre più riconosciuto a livello mondiale, che ci permetterà di creare qualcosa di unico nella competizione delle narrazioni globali". "Attualmente ne abbiamo sfruttato solo il 20 o 30 per cento del potenziale, ma se ci crediamo, faremo crescere questo brand per eccellenza che è l'Italia: le forze armate, le aziende, tutto ciò che rappresentiamo", ha affermato. Infine, l'Amministratore Delegato di Difesa Servizi, Luca Andreoli, ha sottolineato che il Vespucci World Tour ha dato vita a "un nuovo modo di promuovere un Paese". È nato un nuovo modello di marketing, "forse anche inconsciamente", ha aggiunto.