Le navire Vespucci à New York en 2026 avec une nouvelle version du Village Italia

AGI - Après deux ans de tournée mondiale, le voilier Amerigo Vespucci s’apprête à faire escale à New York. Le navire-école de la Marine militaire italienne sera présent l’année prochaine aux États-Unis à l’occasion des 250 ans de la Marine américaine, accompagné d’une nouvelle version du Village Italia. C’est ce qu’a annoncé hier le ministre de la Défense, Guido Crosetto, lors de la conférence de presse de présentation des résultats du Tour mondial Vespucci et Village Italia 2023-2025, à Rome. Le ministre a précisé qu’à New York, l’année prochaine, une nouvelle version du Village Italia sera proposée, "plus proche du pavillon actuellement présent à l’Expo 2025 d’Osaka", et qu’elle restera dans la ville américaine pendant "au moins trois semaines, voire un mois". "Ce sera une manière de raconter l’Italie", a souligné Crosetto. Le ministre s’est dit satisfait du tour mondial du navire Amerigo Vespucci, "car il nous offre une voie pour construire un avenir toujours plus solide à transmettre à nos enfants", ajoutant que le Made in Italy est pour l’Italie un "allié supplémentaire, que d’autres pays n’ont pas".
Le Tour mondial Vespucci, un projet entièrement italien, inédit et unique au monde, a couvert cinq continents, 33 pays et 53 ports, dont 20 en Méditerranée, entrant en contact avec près de 1,3 million de personnes. Ce voyage de près de 50.000 milles nautiques (plus de deux fois la circonférence terrestre) a débuté à Gênes le 1er juillet 2023 et s’est achevé dans la même ville le 10 juin dernier, à l’occasion des célébrations de la Journée de la Marine militaire. Lors de la conférence d’hier, il a été révélé que le tour a mobilisé 1.150 travailleurs italiens et 310 entreprises. A la conférence, qui s’est tenue au Temple de Vénus dans le Parc archéologique du Colisée, ont participé, entre autres, Alessandra Locatelli, ministre des Handicaps, Valentino Valentini, vice-ministre des Entreprises et du Made in Italy, l’amiral Enrico Credendino, chef d’état-major de la Marine militaire, et Luca Andreoli, PDG de Difesa Servizi S.p.A.
Le ministre des Entreprises et du Made in Italy, Francesco Lollobrigida, est intervenu lors de la conférence par un message vidéo, déclarant : "Nous avons besoin de créer de la richesse et de renforcer nos entreprises. La sensibilité de mon collègue Crosetto à cet égard a été exceptionnelle et, avec d’autres collègues ministres, nous avons choisi de partager des ressources et des efforts pour permettre au navire Vespucci d’ouvrir les ports et d’ancrer, aux initiatives de promotion de notre marine, la promotion de notre belle Italie dans son ensemble: ce fut une grande victoire". De son côté, le vice-ministre Valentini a affirmé que le navire Vespucci "doit devenir un outil permanent de communication pour le pays, une marque de plus en plus reconnue dans le monde, qui nous permettra de créer quelque chose d’unique dans la compétition des récits mondiaux". "Actuellement, nous n’avons exploité ses potentialités qu’à 20 ou 30 %, mais si nous y croyons, nous ferons grandir cette marque ultime qu’est l’Italie: les forces armées, les entreprises, tout ce que nous représentons", a-t-il déclaré. Enfin, le PDG de Difesa Servizi, Luca Andreoli, a souligné que le Tour mondial Vespucci a donné naissance à "une nouvelle manière de promouvoir un pays". Un nouveau modèle de marketing est né, "peut-être même inconsciemment", a-t-il ajouté.