Appuntamento a Maputo per un forum imprenditoriale italo-mozambicano

AGI - Il 15 e 16 settembre Maputo ospiterà un forum imprenditoriale italo-mozambicano dedicato all'agricoltura e all'agroalimentare. L'evento sarà presieduto dal Ministro italiano delle Politiche Agricole, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, che arriverà a Maputo alla guida di una delegazione di imprese italiane. L'evento è stato annunciato dall'Ambasciatore d'Italia in Mozambico, Gabriel Annis, in occasione della fiera multisettoriale Facim, tenutasi il mese scorso nella capitale mozambicana. Annis ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa nel quadro del Piano Mattei per l'Africa, specificando che il forum imprenditoriale bilaterale si intitolerà "L'Italia per l'agroalimentare in Mozambico: crescere insieme con il Piano Mattei" e intende essere "un'opportunità per rafforzare i legami tra i due Paesi e aprire nuove prospettive di cooperazione economica". L'evento è organizzato dall'Ambasciata d'Italia a Maputo, in collaborazione con la Camera di Commercio Italo-Mozambicana (CCMI), la Confederazione delle Associazioni Economiche del Mozambico (CTA) e l'ufficio per l'outsourcing aziendale dell'Agenzia per il Commercio Estero (ITA).
L'Italia ha impegnato 100 milioni di euro a sostegno di progetti di sviluppo agricolo in Mozambico, inclusi 38 milioni di euro da investire nella costruzione del centro agroalimentare di Chimoio nella provincia di Manica. Questa struttura segnerà un passo importante nella modernizzazione della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nella regione centrale del Paese. L'ambasciatore ha sottolineato che questo progetto simboleggia l'impegno dell'Italia a sostenere le filiere agricole mozambicane migliorando la circolazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti, contribuendo a promuovere un mercato per migliaia di produttori locali e creando nuove opportunità per gli investitori privati. Oltre al forum, il programma della Ministra Lollobrigida includerà incontri con rappresentanti politici mozambicani e visite tecniche a progetti agricoli rilevanti. Durante la sua permanenza, il ministro Lollobrigida parteciperà anche all'Italian Business Award, un evento che premia aziende e individui che si sono distinti nella promozione delle relazioni economiche tra Mozambico e Italia.
Da parte mozambicana, il settore privato ha salutato l'incontro come un'opportunità di trasformazione. Onorio Manuel, in rappresentanza della Confederazione delle Associazioni Economiche del Mozambico (CTA), ha espresso fiducia nel fatto che il forum "aprirà nuove prospettive per attrarre capitali italiani verso filiere prioritarie come cereali, ortaggi, frutta, bestiame e agroalimentare". Secondo lui, gli investimenti porteranno a un aumento della produttività, stimoleranno l'occupazione rurale e stimoleranno le esportazioni. L'Italia è considerata leader mondiale nella meccanizzazione agricola, nella trasformazione alimentare, nella sicurezza alimentare e nelle pratiche sostenibili. Il trasferimento di queste tecnologie al Mozambico è considerato essenziale per aumentare l'efficienza delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) del settore. Il Forum includerà anche sessioni B2B, consentendo il contatto diretto tra imprenditori mozambicani e italiani. L'obiettivo è generare partnership commerciali, joint venture, programmi di formazione e progetti agroindustriali che aggiungano valore alla produzione nazionale.