Rendez-vous à Maputo pour un business forum italo-mozambicain 

AGI - Les 15 et 16 septembre, Maputo va accueillir un forum d’affaires italo-mozambicain consacré à l’agriculture et à l’agroalimentaire. L’événement sera présidé par le ministre italien des Politiques agricoles, de la Souveraineté alimentaire et des Forêts, Francesco Lollobrigida, qui arrivera à Maputo à la tête d’une délégation d’entreprises italiennes. L’événement a été annoncé par l’ambassadeur d’Italie au Mozambique, Gabriel Annis, lors du salon multisectoriel Facim, qui s'est tenu le mois dernier dans la capitale mozambicaine. Annis a souligné l’importance de cette initiative dans le cadre du Plan Mattei pour l’Afrique, précisant que le forum d’affaires bilatéral s’intitulera "L’Italie pour l’agroalimentaire au Mozambique: grandir ensemble avec le Plan Mattei" et se veut "une occasion de renforcer les liens entre les deux pays et d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération économique". L'événement est organisé par l'ambassade d'Italie à Maputo, en collaboration avec la Chambre de commerce italo-mozambicaine (CCMI), la Confédération des associations économiques du Mozambique (CTA) et le bureau de l'Agence italienne pour le commerce (ITA) pour l'externalisation des entreprises.
L'Italie s'est engagée à mobiliser 100 millions d'euros pour soutenir des projets de développement agricole au Mozambique, dont 38 millions seront investis dans la construction du centre agroalimentaire de Chimoio, dans la province de Manica. Cette installation marquera une étape importante dans la modernisation de la production, ainsi que de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles dans la région centrale du pays. Ce projet, a souligné l'ambassadeur, symbolise l'engagement de l'Italie à soutenir les chaînes d'approvisionnement agricoles mozambicaines, en améliorant la circulation, la transformation et la commercialisation des produits, en contribuant à promouvoir un marché pour des milliers de producteurs locaux et en créant de nouvelles opportunités pour les investisseurs privés. Outre le forum, le programme du ministre Lollobrigida comprendra des rencontres avec des représentants politiques mozambicains et des visites techniques de projets agricoles pertinents. Durant son séjour, Lollobrigida participera également à l'Italian Business Award, un événement récompensant les entreprises et les particuliers qui se sont distingués dans la promotion des relations économiques entre le Mozambique et l'Italie.
Du côté mozambicain, le secteur privé a salué cette réunion comme une opportunité transformatrice. Onorio Manuel, représentant de la Confédération des associations économiques du Mozambique (CTA), s'est dit convaincu que le forum "ouvrira de nouvelles perspectives pour attirer des capitaux italiens vers des chaînes d'approvisionnement prioritaires telles que les céréales, les légumes, les fruits, l'élevage et l'agroalimentaire". Selon lui, les investissements entraîneront une augmentation de la productivité, stimuleront l'emploi rural et stimuleront les exportations. L'Italie est considérée comme un leader mondial en matière de mécanisation agricole, de transformation alimentaire, de sécurité alimentaire et de pratiques durables. Le transfert de ces technologies au Mozambique est jugé essentiel pour accroître l'efficacité des micro, petites et moyennes entreprises (Mpme) du secteur. Le Forum comprendra également des sessions B2B, permettant un contact direct entre les entrepreneurs mozambicains et italiens. L’objectif est de générer des partenariats commerciaux, des coentreprises, des programmes de formation et des projets agro-industriels qui ajoutent de la valeur à la production nationale.