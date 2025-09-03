Il boom dei super ricchi in Africa, concentrato in cinque paesi

AGI - Il numero di milionari in Africa è in aumento e la ricchezza del continente aumenterà solo entro il 2035, per la precisione del 65%. Questo secondo l'ultimo rapporto sui super-ricchi africani, pubblicato da Henley & Partners in collaborazione con New World Wealth. Secondo i dati dello studio, l'Africa conta attualmente 25 miliardari, 348 centimilionari e 122.500 milionari, metà dei quali concentrati in Sudafrica (41.100) ed Egitto (14.800), con il Marocco (7.500) che chiude il podio. Anche Nigeria e Kenya occupano posizioni elevate nella classifica, rispettivamente con 7.200 e 6.800 milionari. Nella classifica dei ricchi, Ruanda e Marocco hanno registrato una forte crescita (rispettivamente +48 e 40%), mentre la popolazione milionaria della Nigeria si è ridotta drasticamente (-47%), così come in Angola (-36%) e in Algeria (-23%).
Johannesburg rimane la città più ricca dell'Africa con 11.000 milionari, seguita da Città del Capo (8.500), Il Cairo (6.800) e Nairobi (4.200). Città del Capo è leader in termini di numero di milionari e immobili di lusso e si prevede che supererà Johannesburg in termini di ricchezza totale entro il 2030. Tra le città in più rapida crescita ci sono Black River a Mauritius (aumento del 105% dei milionari in dieci anni), Marrakech (+67%) e la Whale Coast in Sudafrica (+50%). Gli analisti prevedono che la crescita sarà trainata da settori come fintech, ecoturismo, software, greentech, e-commerce, sanità e biotecnologie. Un numero crescente di investitori internazionali considera l'Africa una destinazione stabile per i capitali, mentre gli africani benestanti stanno diversificando le proprie attività attraverso programmi di residenza e cittadinanza all'estero.
Secondo la rivista Forbes, lo scorso marzo la ricchezza complessiva dei miliardari africani ha superato per la prima volta i 100 miliardi di dollari. Nel 2025, il nigeriano Aliko Dangote, proprietario del più grande conglomerato industriale del continente, sarà confermato l'uomo più ricco dell'Africa per il 14° anno consecutivo. Seguono il presidente di Richemont Johann Rupert e l'ex presidente della divisione diamanti di De Beers Nicky Oppenheimer, entrambi sudafricani. In Egitto, i fratelli Nassef e Naguib Sawiris, dirigenti di Global Telecom Holding (ex Orascom), sono in cima alla lista, mentre in Marocco le fortune più consistenti appartengono al CEO di Bank of Africa Othman Benjelloun e all'imprenditore immobiliare Anas Sefrioui. In ogni caso, i cinque principali mercati africani della ricchezza, che sono - nell'ordine - Sudafrica, Egitto, Marocco, Nigeria e Kenya, rappresentano insieme il 63% dei milionari e l'88% dei miliardari dell'intero continente.