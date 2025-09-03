En Afrique boom de super riches, concentrés dans cinq pays 

AGI - Le nombre de millionnaires en Afrique est en hausse, et la richesse du continent ne fera qu’augmenter d’ici 2035, précisément de 65%. C'est ce qu'indique le dernier rapport sur les grandes fortunes africaines, publié par Henley & Partners en collaboration avec New World Wealth. Selon les données de cette étude, l’Afrique compte actuellement 25 milliardaires, 348 centimillionnaires et 122.500 millionnaires, dont la moitié sont concentrés en Afrique du Sud (41.100) et en Egypte (14.800), avec le Maroc (7.500) qui clôture du podium. Le Nigeria et le Kenya figurent également en bonne place dans le classement, avec respectivement 7.200 et 6.800 millionnaires. Dans le classement des particuliers fortunés le Rwanda ou le Maroc ont enregistré une forte progression (+48 et 40% respectivement), alors que la population millionnaire du Nigeria s'est fortement contractée (-47%), ainsi que celles l’Angola (-36%) et l'Algérie (-23%).
Johannesburg demeure la ville la plus riche d'Afrique avec 11.000 millionnaires, suivie du Cap (8.500), du Caire (6.800) et de Nairobi (4.200). Le Cap est en tête pour le nombre de millionnaires et le marché immobilier de luxe, et devrait dépasser Johannesburg en termes de richesse totale d'ici 2030. Parmi les villes à la croissance la plus rapide figurent Rivière Noire à l'île Maurice (augmentation de 105% du nombre de millionnaires en dix ans), Marrakech (+67%) et la Côte des Baleines en Afrique du Sud (+50%). Selon les analystes, la croissance sera tirée par des secteurs tels que la fintech, l'écotourisme, les logiciels, les technologies vertes, le commerce électronique, la santé et les biotechnologies. Un nombre croissant d'investisseurs internationaux considèrent l'Afrique comme une destination de capitaux stable, tandis que les Africains fortunés diversifient leurs activités grâce à des programmes de résidence et de citoyenneté à l'étranger.
Selon le magazine Forbes, en mars dernier la fortune cumulée des milliardaires africains a dépassé pour la première fois les 100 milliards de dollars. En 2025 le nigérian Aliko Dangote, propriétaire du plus grand conglomérat industriel du continent, se confirme l’homme le plus riche d’Afrique et cela pour la 14ème année consécutive. Suivent le président de Richemont, Johann Rupert, et l’ex président du groupe diamantaire De Beers Nicky Oppenheimer, les deux sud africains. En Egypte arrivent en tête de liste les frères Nassef et Naguib Sawiris, gérants de Global telecom holding (ex Orascom), tandis qu’au Maroc les premières fortunes sont celles du PDG de la Bank of Africa, Othman Benjelloun, et de l’entrepreneur immobilier Anas Sefrioui. De toute manière, les cinq grands marchés africains de la richesse qui sont - dans l’ordre - l’Afrique du Sud, l’Egypte, le Maroc, le Nigeria et le Kenya réunissent à eux seuls 63% des millionnaires et 88% des milliardaires de tout le continent.