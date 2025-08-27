L'Africa protagonista della nona conferenza Ticad in Giappone

AGI - Da oggi a venerdì 22 agosto, la città giapponese di Yokohama ospiterà la nona Conferenza Internazionale di Tokyo sullo Sviluppo Africano (TICAD) sul tema "Co-creare Soluzioni Innovative". La conferenza si concentrerà sulle sfide che l'Africa e la comunità internazionale devono affrontare in tre ambiti: società, pace e stabilità, ed economia. L'obiettivo principale dell'evento sarà promuovere e rafforzare i partenariati pubblico-privati per favorire la prosperità in Giappone e in Africa, sfruttando le vaste risorse e i giovani africani, nonché l'innovazione tecnologica e le competenze delle aziende giapponesi. Il programma dell'evento include oltre 200 seminari e simposi, oltre a circa 300 stand e mostre tematiche, che presenteranno anche esempi di soluzioni innovative sviluppate da aziende giapponesi utilizzando intelligenza artificiale, droni, stampa 3D e altre tecnologie all'avanguardia per soddisfare le esigenze di sviluppo del continente africano.
Il Primo Ministro giapponese Shigeru Ishiba, il Ministro degli Esteri Takeshi Iwaya e il Direttore Generale per gli Affari Africani del Ministero degli Affari Esteri, Shigeru Horiuchi, partecipano alla conferenza a vario titolo, così come il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, il Presidente dell'Agenzia Giapponese per la Cooperazione Internazionale (JICA) Akihiko Tanaka, il Direttore Generale dell'Agenzia per lo Sviluppo dell'Unione Africana Nardos Bekele-Thomas e il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale (UNIDO) Carlos Magarinos, oltre a leader, dignitari e rappresentanti di numerosi paesi africani. Solo dal Giappone, si prevede la partecipazione all'evento di 200 aziende, organizzazioni pubbliche e private. Sul fronte istituzionale, Iwaya presiederà una riunione dei ministri africani insieme al suo omologo burundese, Édouard Bizimana.
La conferenza triennale, presieduta dal Giappone dal 1993, offrirà a Tokyo l'opportunità di negoziare accordi commerciali innovativi con i paesi africani, aprendo nuovi mercati per le sue esportazioni, ostacolate dalle tensioni geopolitiche globali e dalle politiche protezionistiche statunitensi. Il Giappone mira inoltre a affermarsi come partner chiave e modello di sviluppo per il continente africano, grazie alla sua visione di una rete logistica trans-Oceano Indiano e a un piano per promuovere gli investimenti privati in Africa attraverso fondi statali. Secondo il quotidiano Nikkei, il governo del Primo Ministro giapponese Ishiba intende sfruttare la conferenza di Yokohama per annunciare ambiziosi piani per rafforzare le relazioni commerciali con l'Africa. Il governo giapponese sta lavorando per istituire un gruppo di studio dedicato a questo tema, che riunirà rappresentanti del mondo imprenditoriale e accademico.
Kenya e Nigeria sono in cima alla lista dei paesi africani con cui il Giappone sta valutando la firma di accordi. Tokyo sarebbe anche disposta a negoziare un accordo con la Comunità dell'Africa Orientale (EAC), una comunità economica di cui il Kenya è membro insieme a Tanzania, Uganda, Burundi, Somalia, Ruanda, Sud Sudan e Repubblica Democratica del Congo. Oltre alle opportunità offerte dai suoi vasti mercati emergenti, l'Africa orientale può aspirare a affermarsi come un hub commerciale chiave nell'Oceano Indiano: il Giappone immagina una zona economica che colleghi l'Africa all'India e al Medio Oriente. Oltre all'Africa orientale, Tokyo è interessata alla Nigeria, il paese più popoloso dell'Africa con oltre 230 milioni di abitanti e il maggiore produttore di petrolio greggio del continente, con una domanda interna in crescita. Il Ghana, un hub commerciale sempre più importante nell'Africa occidentale, è un altro paese che il Giappone sta prendendo in considerazione come potenziale partner economico. La firma di accordi di libero scambio con i paesi africani aprirebbe opportunità senza precedenti per le aziende giapponesi, che attualmente si trovano ad affrontare pesanti barriere tariffarie. In Africa, le merci transitano via terra dai porti alle aree interne attraverso diversi paesi, ognuno dei quali impone le proprie tariffe. L'eliminazione di questi dazi migliorerebbe significativamente il contesto imprenditoriale per le aziende giapponesi che desiderano espandersi in Africa.
Tuttavia, l'ecosistema commerciale africano rimane complesso e frammentato: l'iniziativa dell'Area di Libero Scambio Continentale Africana (AfCFTA) mira a eliminare i dazi sul 97% dei beni scambiati all'interno del continente, ma i negoziati sui dettagli sono ancora in corso. Il governo giapponese intende sostenere gli sforzi per l'attuazione di questa iniziativa. La conferenza TICAD consentirà inoltre a Tokyo di presentare ambiziose visioni strategiche: secondo i media giapponesi, il paese asiatico proporrà di costruire una rete logistica che attraversi l'Africa, l'Oceano Indiano e il Medio Oriente, con solide catene di approvvigionamento per prodotti industriali e risorse minerarie. Per rafforzare il trasporto marittimo nell'Oceano Indiano occidentale, Tokyo è pronta a utilizzare l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS), finanziando la costruzione di porti e strade nell'Africa orientale. I primi progetti sostenuti da Tokyo saranno il porto di Nacala in Mozambico e il porto di Mombasa in Kenya, entrambi attualmente in fase di ammodernamento con il supporto della JICA.
Alla conferenza TICAD, il governo giapponese presenterà anche un nuovo piano per promuovere lo sviluppo dei paesi emergenti attraverso partenariati pubblico-privati, con Tokyo che si assumerà parte dei rischi di investimento e di prestito. L'obiettivo è incoraggiare gli investimenti privati attraverso iniezioni di capitale e garanzie di credito e aiutare le aziende giapponesi a espandersi in Africa, soprannominata "ultima frontiera" per il suo forte potenziale di crescita. Il programma sarà lanciato in via sperimentale nell'anno fiscale 2025, con un'allocazione massima di 17 milioni di dollari in investimenti, prestiti e garanzie di credito. Il primo progetto dovrebbe prevedere investimenti o prestiti a &Capital, un fondo istituito da aziende associate volontarie alla Japan Association of Business Executives. Pur cercando di generare rendimenti, questo fondo focalizzato sull'Africa investirà in startup che affrontano problematiche sociali in settori come la sanità e l'istruzione.
Secondo l'Organizzazione giapponese per il commercio estero (Jetro), nel 2024 il Giappone esporterà in Africa beni per un valore di circa 1,3 trilioni di yen (8,85 miliardi di dollari) e ne importerà una quantità analoga. Le esportazioni giapponesi verso l'Africa consistono principalmente di automobili, comprese quelle usate, mentre le importazioni consistono in gran parte di risorse minerarie. Ad oggi, il Giappone non ha concluso alcun accordo commerciale o di partenariato economico con nessuno degli oltre 50 paesi africani. A giugno, la Japan Business Federation ha osservato che Corea del Sud, India e paesi europei stavano crescendo più rapidamente, creando "un enorme divario competitivo con i loro rivali globali" in un mercato macroeconomico in forte espansione: la Banca africana di sviluppo prevede una crescita economica del 3,9% per l'Africa nel suo complesso quest'anno, con 21 paesi che supereranno il 5%. L'Etiopia, uno dei paesi africani in più rapida crescita, dovrebbe raggiungere una crescita del prodotto interno lordo superiore al 7%. Il PIL totale dell'Africa supera attualmente i 2,8 trilioni di dollari, circa il 70% di quello del Giappone. L'espansione economica è trainata dalla crescita demografica: l'Africa conta 1,5 miliardi di persone con un'età media di 19 anni e si prevede che questo numero raggiungerà i 2,5 miliardi entro il 2050, rappresentando un quarto della popolazione mondiale.
Nell'ambito di questa sfida, il Primo Ministro giapponese Shigeru Ishiba ha annunciato oggi il lancio dell'iniziativa "Rafforzare la catena di approvvigionamento globale attraverso il corridoio di sviluppo di Nacala", che coinvolge Mozambico, Malawi e Zambia. Il corridoio di Nacala collega Zambia e Malawi all'Oceano Indiano attraverso il porto mozambicano di Nacala, ampliato con finanziamenti giapponesi e il cui completamento è previsto per il prossimo ottobre. L'iniziativa mira a rafforzare le infrastrutture e lo sviluppo industriale, generare investimenti e posti di lavoro e rafforzare le relazioni. Ishiba ha inoltre incontrato i suoi omologhi e i rappresentanti di numerosi paesi africani, nonché i leader di organizzazioni regionali e multilaterali presenti al TICAD. Tra questi, il Presidente della Commissione dell'Unione Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, il Presidente angolano João Lourenço e il Presidente keniota William Ruto, ai quali il Primo Ministro giapponese ha ribadito l'impegno del Giappone nello sviluppo del porto di Mombasa e nella formazione delle risorse umane a supporto della produzione industriale, in particolare del settore automobilistico, e ha sottolineato la firma dei termini di un prestito denominato in yen garantito da Nippon Export and Investment Insurance (Nexi). Il Primo Ministro giapponese Shigeru Ishiba ha anche incontrato Bill Gates, promettendo che il Giappone donerà 550 milioni di dollari in cinque anni alla Gavi Vaccine Alliance per sostenere le campagne di vaccinazione nei Paesi in via di sviluppo.
