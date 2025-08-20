L’Afrique protagoniste de la neuvième conférence Ticad au Japon

AGI - A partir d'aujourd'hui jusqu'au vendredi 22 août, la ville japonaise de Yokohama accueille la neuvième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD) sous le thème "Co-créer des solutions innovantes". La conférence se concentrera sur les défis auxquels l'Afrique et la communauté internationale sont confrontées dans trois domaines: la société, la paix et la stabilité, et l'économie. L'objectif principal de l'événement sera de promouvoir et de renforcer les partenariats public-privé afin de favoriser la prospérité du Japon et de l'Afrique, en exploitant les vastes ressources et la jeunesse africaine, ainsi que l'innovation technologique et l'expertise des entreprises japonaises. Le programme de l'événement comprend plus de 200 séminaires et colloques, ainsi qu'environ 300 stands et expositions thématiques, qui présenteront également des exemples de solutions innovantes développées par des entreprises japonaises utilisant l'intelligence artificielle, les drones, l'impression 3D et d'autres technologies de pointe pour répondre aux besoins de développement du continent africain.
Le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba, le ministre des Affaires étrangères Takeshi Iwaya et le directeur général des Affaires africaines du ministère des Affaires étrangères Shigeru Horiuchi participent à la conférence à divers titres, tout comme le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres, le président de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) Akihiko Tanaka, la directrice générale de l'Agence de développement de l'Union africaine Nardos Bekele-Thomas et le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) Carlos Magarinos, ainsi que des dirigeants, des dignitaires et des représentants de nombreux pays africains. Du seul Japon, 200 entreprises, organisations publiques et privées sont attendues à l'événement. Sur le plan institutionnel, Iwaya présidera une réunion des ministres africains aux côtés de son homologue burundais, Édouard Bizimana.
La conférence triennale, présidée par le Japon depuis 1993, offrira à Tokyo l'occasion de négocier des accords commerciaux inédits avec les pays africains et d'ouvrir ainsi de nouveaux marchés à ses exportations, plombées par les tensions géopolitiques mondiales et les politiques protectionnistes américaines. Le Japon ambitionne également de s'imposer comme un partenaire clé et un modèle de développement pour le continent africain, grâce à sa vision d'un réseau logistique trans océan Indien et à un plan visant à promouvoir l'investissement privé en Afrique grâce à des fonds garantis par l'État. Selon le journal Nikkei, le gouvernement du Premier ministre japonais Ishiba compte profiter de la conférence de Yokohama pour annoncer des plans ambitieux visant à renforcer les relations commerciales avec l'Afrique. Le gouvernement japonais travaille à la création d'un groupe d'études dédié à ce sujet, qui réunira des représentants du monde des affaires et du monde universitaire.
Le Kenya et le Nigéria figurent en tête de liste des pays africains avec lesquels le Japon envisage de signer des accords. Tokyo serait également disposé à négocier un accord avec la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC), une communauté économique dont le Kenya est membre avec la Tanzanie, l'Ouganda, le Burundi, la Somalie, le Rwanda, le Soudan du Sud et la République démocratique du Congo. Outre les perspectives offertes par ses vastes marchés émergents, l'Afrique de l'Est peut aspirer à s'imposer comme une plaque tournante incontournable du commerce dans l'océan Indien: le Japon envisage une zone économique reliant l'Afrique à l'Inde et au Moyen-Orient. Au-delà de l'Afrique de l'Est, Tokyo s'intéresse au Nigéria, pays le plus peuplé d'Afrique avec plus de 230 millions d'habitants et premier producteur de pétrole brut du continent, dont la demande intérieure est en pleine croissance. Le Ghana, plaque tournante commerciale de plus en plus importante en Afrique de l'Ouest, est un autre pays que le Japon convoite comme partenaire économique potentiel. La signature d'accords de libre-échange avec les pays africains ouvrirait des perspectives sans précédent aux entreprises japonaises, actuellement confrontées à de lourdes barrières tarifaires. En Afrique, les marchandises transitent par voie terrestre depuis les ports vers les zones intérieures en passant par plusieurs pays, chacun imposant ses propres droits de douane. La suppression de ces droits de douane améliorerait considérablement l'environnement des affaires pour les entreprises japonaises souhaitant se développer en Afrique.
L'écosystème commercial africain reste cependant complexe et fragmenté: l'initiative de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) vise à éliminer les droits de douane sur 97 % des biens échangés sur le continent, mais les négociations sur les détails sont toujours en cours. Le gouvernement japonais entend soutenir les efforts pour mettre en œuvre cette initiative. La conférence TICAD permettra également à Tokyo de présenter des visions stratégiques ambitieuses: selon les médias japonais, le pays asiatique proposera de construire un réseau logistique couvrant l'Afrique, l'Océan Indien et le Moyen-Orient, avec des chaînes d'approvisionnement robustes pour les produits industriels et les ressources minérales. Pour renforcer le transport maritime dans l'Océan Indien occidental, Tokyo est prêt à utiliser l'aide publique au développement (APD), finançant la construction de ports et de routes en Afrique de l'Est. Les premiers projets soutenus par Tokyo concerneront le port de Nacala au Mozambique et le port de Mombasa au Kenya, tous deux en cours de modernisation avec le soutien de la JICA.
Lors de la conférence TICAD, le gouvernement japonais présentera également un nouveau plan visant à promouvoir le développement des pays émergents par le biais de partenariats public-privé, Tokyo se portant garant d'une partie des risques d'investissement et de prêt. L'objectif est d'encourager l'investissement privé par des apports en capital et des garanties de crédit et d'aider les entreprises japonaises à se développer en Afrique, surnommée "l'ultime frontière" en raison de son fort potentiel de croissance. Le programme sera lancé à titre expérimental au cours de l'exercice 2025, avec une allocation maximale de 17 millions de dollars en investissements, prêts et garanties de crédit. Le premier projet devrait impliquer des investissements ou des prêts à &Capital, un fonds créé par des entreprises membres volontaires de l'Association japonaise des dirigeants d'entreprise. Tout en cherchant à générer des rendements, ce fonds axé sur l'Afrique investira dans des startups s'attaquant à des problèmes sociaux dans des secteurs tels que la santé et l'éducation.
Selon l'Organisation japonaise du commerce extérieur (Jetro), le Japon a exporté des marchandises vers l'Afrique pour une valeur d'environ 1 300 milliards de yens (8,85 milliards de dollars) en 2024 et en a importé un montant similaire. Les exportations japonaises vers l'Afrique se composent principalement d'automobiles, y compris d'occasion, tandis que les importations sont en grande partie constituées de ressources minérales. À ce jour, le Japon n'a conclu aucun accord de partenariat commercial ou économique avec aucun des plus de 50 pays africains. En juin, la Fédération des entreprises japonaises a noté que la Corée du Sud, l'Inde et les pays européens progressaient plus rapidement, créant "un énorme écart concurrentiel avec leurs rivaux mondiaux" sur un marché macroéconomique en plein essor: la Banque africaine de développement prévoit une croissance économique de 3,9% pour l'ensemble de l'Afrique cette année, avec 21 pays dépassant les 5% de croissance. L'Éthiopie, parmi les pays les plus dynamiques d'Afrique, devrait atteindre une croissance du produit intérieur brut de plus de 7%. Le PIB total de l'Afrique dépasse actuellement 2.800 milliards de dollars, soit environ 70% de celui du Japon. L’expansion économique est tirée par la croissance démographique: l’Afrique compte 1,5 milliard d’habitants dont l’âge moyen est de 19 ans, et ce nombre devrait atteindre 2,5 milliards d’ici 2050, soit un quart de la population mondiale.
Dans le cadre de ce défi, le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba a annoncé aujourd'hui le lancement de l'initiative "Renforcer la chaîne d'approvisionnement mondiale grâce au corridor de développement de Nacala", qui implique le Mozambique, le Malawi et la Zambie. Le corridor de Nacala relie la Zambie et le Malawi à l'Océan Indien via le port mozambicain de Nacala, dont l'agrandissement a été réalisé grâce à des prêts japonais et dont l'achèvement est prévu pour octobre prochain. L'initiative vise à renforcer les infrastructures et le développement industriel, à générer des investissements et des emplois, et à consolider les relations. Ishiba a également rencontré ses homologues et représentants de nombreux pays africains, ainsi que les dirigeants des organisations régionales et multilatérales présents à la Ticad. C’est le cas du président de la Commission de l'Union africaine (UA), Mahmoud Ali Youssouf, du président angolais João Lourenço, ou du kenyan William Ruto, à qui le premier japonais a réaffirmé l'engagement du Japon à développer le port de Mombasa et à former des ressources humaines pour soutenir la production industrielle, notamment le secteur automobile, prenant note de la signature des conditions d'un prêt libellé en yens garanti par Nippon Export and Investment Insurance (Nexi). Le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba a aussi rencontré Bill Gates, lui promettant que le Japon fera don de 550 millions de dollars sur cinq ans à l'alliance Gavi pour le vaccin afin de soutenir les campagnes de vaccination dans les pays en développement.