Il primo viaggio europeo di Lucia l'Etiope

AGI - La famosa Australopithecus Lucy ha lasciato Addis Abeba per il suo primo viaggio in Europa. Le sue ossa, accuratamente avvolte, sono esposte a Praga a partire da oggi, nell'ambito di una mostra già considerata storica. Questi 52 frammenti di denti, cranio, bacino e femore, risalenti a 3,18 milioni di anni fa e scoperti solo mezzo secolo fa in Etiopia, sono esposti al Museo Nazionale di Praga. Finora, hanno viaggiato solo una volta, negli Stati Uniti, tra il 2007 e il 2013, ha dichiarato il direttore dell'istituzione, Michal Lukes, al loro arrivo in territorio ceco a metà agosto. Sono tra "i reperti paleoantropologici più preziosi e antichi al mondo", ha sottolineato, accogliendo con favore questo raro prestito di 60 giorni dal Museo Nazionale dell'Etiopia.
I visitatori potranno anche scoprire lo scheletro quasi completo di Selam, un giovane Australopiteco morto a due anni e sette mesi e vissuto, secondo le stime, 100.000 anni prima di Lucy. Scoperto nel 2000, non aveva mai lasciato l'Etiopia. Una mostra "storica", hanno sottolineato le autorità di Addis Abeba, che rappresenta "un'opportunità unica per osservare da vicino questi fossili umani".
Il 24 novembre 1974, le ossa di Lucy, che costituivano circa il 40% dello scheletro, furono dissotterrate nella regione di Afar, nel nord-est del Paese del Corno d'Africa. Donald Johanson, membro del team scientifico che comprendeva anche Maurice Taieb, Yves Coppens, Jon Kalb e Raymonde Bonnefille, sarà presente all'inaugurazione della mostra lunedì, insieme al Primo Ministro ceco Petr Fiala e al Ministro del Turismo etiope Selamawit Kassa. Inizialmente designato A.L-288-1, questo ominide bipede deve il suo nome alla canzone dei Beatles "Lucy in the Sky with Diamonds", che i paleontologi ascoltarono durante gli scavi.
Probabilmente morta tra gli 11 e i 13 anni – un'età considerata adulta per questa specie – alta meno di 1,10 metri e con un peso di circa 29 kg, Lucy è solitamente tenuta in una stanza non aperta al pubblico nel cuore della capitale etiope. La sua scoperta ha "rivoluzionato" la ricerca scientifica e la comprensione dei nostri antenati, "in primo luogo per il suo eccezionale stato di conservazione, e in secondo luogo per la sua età", spiega Abebaw Ayalew Gella, direttore dell'Autorità per la Protezione del Patrimonio Etiope. Come Selam, la figlia più grande del mondo, Lucy è "un'ambasciatrice dell'Etiopia, la culla dell'umanità", afferma con entusiasmo. A lungo descritta come la nonna dell'umanità, ora è considerata più una zia o una cugina, poiché la sua discendenza umana diretta è ancora controversa. Secondo uno studio del 2016 pubblicato sulla rivista Nature, trascorreva almeno un terzo del suo tempo sugli alberi, dove dormiva per sfuggire ai predatori, il che le sarebbe stato fatale, poiché "probabilmente" è morta a causa di una caduta. Da allora, numerose scoperte hanno rimodellato il paesaggio, in Etiopia, Sudafrica e Kenya, così come in Ciad. Toumaï, considerato da alcuni paleontologi il più antico rappresentante della stirpe umana, con i suoi 7 milioni di anni, e Ardi, con i suoi 4,5 milioni di anni, si sono uniti a Lucy nel pantheon preistorico.