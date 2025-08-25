Le premier voyage européen de Lucy l'éthiopienne

AGI - La célèbre australopithèque Lucy a quitté Addis Abeba pour son premier voyage européen. Ses ossements soigneusement emballés sont exposés à Prague à partir d'aujourd'hui dans le cadre d'une exposition déjà saluée comme historique. Ces 52 fragments de dents, de crâne, de bassin et de fémur, datant de 3,18 millions d'années et découverts il y a tout juste un demi-siècle en Éthiopie, sont exposés au Musée national de Prague. Jusqu'à présent, ils n'ont voyagé qu'une seule fois, aux États-Unis, entre 2007 et 2013, a indiqué le directeur de l'institution, Michal Lukes, à leur arrivée sur le sol tchèque, mi-août. Ils comptent parmi "les découvertes paléoanthropologiques les plus précieuses et les plus anciennes au monde", a-t-il souligné, saluant ce prêt rare de 60 jours du Musée national d'Éthiopie.
Les visiteurs pourront également découvrir le squelette presque complet de Selam, un jeune australopithèque mort à deux ans et sept mois, ayant vécu, selon les estimations, 100.000 ans avant Lucy. Découvert en 2000, il n'avait jamais quitté l'Éthiopie. Une exposition "historique", ont souligné les autorités d'Addis-Abeba, qui représente "une occasion unique d'observer de près ces fossiles humains".
Le 24 novembre 1974, les ossements de Lucy, qui constituaient environ 40% du squelette, ont été mis au jour dans la région Afar, au nord-est du pays de la Corne d'Afrique. Donald Johanson, membre de l'équipe scientifique composée également de Maurice Taieb, Yves Coppens, Jon Kalb et Raymonde Bonnefille, sera présent au vernissage de l'exposition lundi, aux côtés du premier ministre tchèque Petr Fiala et du ministre éthiopien du Tourisme Selamawit Kassa. Initialement désigné A.L-288-1, cet hominidé bipède doit son nom à la chanson des Beatles "Lucy in the Sky with Diamonds", écoutée par les paléontologues lors des fouilles.
Probablement morte entre 11 et 13 ans - un âge considéré comme adulte pour cette espèce - mesurant moins de 1,10 mètre et pesant environ 29 kg, Lucy est habituellement conservée dans une pièce non ouverte au public au cœur de la capitale éthiopienne. Sa découverte a "révolutionné" la recherche scientifique et la compréhension de nos ancêtres, "d'abord en raison de son état de conservation exceptionnel, ensuite en raison de son âge", explique Abebaw Ayalew Gella, directeur de l'Autorité éthiopienne de protection du patrimoine. Comme Selam, l'aînée des enfants du monde, Lucy est "une ambassadrice de l'Éthiopie, berceau de l'humanité", s'enthousiasme-t-il. Longtemps décrite comme la grand-mère de l'humanité, elle est aujourd'hui davantage considérée comme une tante ou une cousine, sa filiation humaine directe étant encore contestée. Selon une étude de 2016 publiée dans la revue Nature, elle passait au moins un tiers de son temps dans les arbres, où elle dormait pour échapper aux prédateurs, ce qui lui aurait été fatal, car elle est "probablement" morte d'une chute. De nombreuses découvertes ont depuis remodelé le paysage, en Éthiopie, en Afrique du Sud et au Kenya, mais aussi au Tchad. Toumaï, considéré par certains paléontologues comme le plus ancien représentant de la lignée humaine, âgé de 7 millions d'années, et Ardi, âgé de 4,5 millions d'années, ont rejoint Lucy dans le panthéon préhistorique.