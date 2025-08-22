In Mozambico l'Italia partecipa alla 60a edizione della fiera multisettoriale Facim

AGI - Anche quest'anno l'Italia parteciperà alla fiera multisettoriale Facim in Mozambico, una fiera che prevede la presenza di oltre 2.350 espositori locali e 800 internazionali. L'Agenzia per il Commercio Estero (ICE), in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia a Maputo, ha organizzato una partecipazione congiunta per le aziende che desiderano partecipare all'evento, che si terrà dal 25 al 31 agosto presso il Ricatla Exhibition Center nella provincia di Maputo. Sono previsti oltre 70.000 visitatori alla fiera, dove l'Italia avrà un proprio padiglione. Per la sua 60a edizione, Facim si conferma la fiera più importante del Mozambico, concentrandosi sui prodotti industriali relativi a settori considerati cruciali per lo sviluppo economico del Paese, come tecnologie petrolifere e del gas, macchinari industriali, macchinari agricoli, tecnologie ICT, materiali e macchinari da costruzione, servizi logistici, nonché beni di consumo e agroalimentare. Con il tema "Promuovere la diversificazione economica per uno sviluppo sostenibile e competitivo in Mozambico", FACIM 2025 nominerà Gaza come "Provincia d'onore" e il Sudafrica come "Paese d'onore".
L'evento rappresenta anche un'opportunità per le aziende mozambicane della provincia di Tete di mostrare il loro potenziale nei settori energetico e agricolo. La provincia ospiterà oltre 60 aziende con sede nella regione, alcune delle quali parteciperanno all'evento tramite connessioni virtuali. "La provincia di Tete è molto ricca, sia dal punto di vista minerario che agricolo. Siamo un importante produttore di patate di alta qualità e lo presenteremo. Vogliamo anche portare la farina di mais lavorata", ha affermato Ofélio Jeremias, direttore provinciale dell'Industria e del Commercio. "Produciamo elettricità che alimenta il Paese e la regione, e questo è uno dei nostri punti di forza, insieme alla produzione di carbone. E ora, con i preparativi per la costruzione della centrale idroelettrica di Mphanda-Nkuwa, presenteremo tutti questi progetti energetici", ha spiegato.
Grazie a questi sforzi, la Direzione Provinciale dell'Industria e del Commercio di Tete si aspetta risultati che potrebbero portare ad accordi commerciali. A tal fine, parte della strategia consisterà nel visitare altri padiglioni, in particolare all'estero, per convincere gli investitori. La provincia offre già diversi incentivi agli investitori, tra cui la messa a disposizione di terreni non edificati (con una superficie minima di circa 100 ettari) in ogni distretto per la costruzione di parchi industriali. "Questo rende più facile per gli investitori decidere di stabilirsi a Tete senza doversi preoccupare di assicurarsi gli spazi. Il governo fornisce già gli spazi e gli imprenditori devono solo costruire le infrastrutture necessarie", ha affermato.