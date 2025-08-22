Au Mozambique l'Italie participe à la 60ème édition du salon multisectoriel Facim

AGI - Cette année encore, l'Italie participera au salon multisectoriel Facim au Mozambique, un salon qui devrait attirer plus de 2.350 exposants locaux et 800 exposants internationaux. L'Agence italienne pour le commerce (ITA), en collaboration avec l'ambassade d'Italie à Maputo, a organisé une participation conjointe pour les entreprises qui souhaitent accéder à l'événement, qui se tiendra du 25 au 31 août au parc des expositions de Ricatla, dans la province de Maputo. Plus de 70.000 visiteurs sont attendus au salon, où l'Italie aura son propre pavillon. Pour sa 60ème édition, Facim confirme sa position de salon le plus important du Mozambique, en mettant l'accent sur les produits industriels liés à des secteurs jugés cruciaux pour le développement économique du pays, tels que les technologies pétrolières et gazières, les machines industrielles, les machines agricoles, les technologies TIC, les matériaux et machines de construction, les services logistiques, ainsi que les biens de consommation et l'agroalimentaire. Sous le thème "Promouvoir la diversification économique pour un développement durable et compétitif du Mozambique", FACIM 2025 mettra Gaza au premier plan comme "Province d'honneur" et l'Afrique du Sud comme "Pays d'honneur".
L'événement est également l'occasion pour les entreprises mozambicaines de la province de Tete de mettre en avant leur potentiel dans les secteurs de l'énergie et de l'agriculture. La province accueillera plus de 60 entreprises implantées dans la région, dont certaines participeront à l'événement via des connexions virtuelles. "La province de Tete est très riche, tant sur le plan minier que sur le plan agricole. Nous sommes donc un important producteur de pommes de terre de haute qualité, et nous le mettrons en avant. Nous souhaitons également y apporter de la farine de maïs transformée", a déclaré Ofélio Jeremias, directeur provincial de l'Industrie et du Commerce. "Nous produisons de l'électricité qui alimente le pays et la région, et c'est l'un de nos points forts, outre la production de charbon. Et maintenant, avec les préparatifs de la construction de la centrale hydroélectrique de Mphanda-Nkuwa, nous allons présenter tous ces projets énergétiques", a-t-il expliqué.
Grâce à ces efforts, la Direction provinciale de l'industrie et du commerce de la province de Tete s'attend à des résultats capables de déboucher sur des accords commerciaux. À cette fin, une partie de la stratégie consistera à visiter d'autres pavillons, notamment à l'étranger, afin de convaincre les investisseurs. La province offre déjà plusieurs mesures incitatives aux investisseurs, notamment la mise à disposition de terrains non aménagés (d'une superficie minimale d'environ 100 hectares) dans chaque district pour la construction de parcs industriels. "Cela permet aux investisseurs de décider plus facilement de s'installer à Tete sans avoir à se soucier de la sécurisation des espaces. Le gouvernement fournit déjà les espaces, et les entrepreneurs n'ont plus qu'à construire les infrastructures nécessaires", a-t-il affirmé.