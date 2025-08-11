MSC sostiene le startup africane nei settori dei trasporti e della logistica

AGI - Africa Global Logistics (AGL), filiale del gruppo francese Bolloré acquisita dall'italo-svizzera MSC, ha firmato un accordo di cooperazione con l'incubatore francese Digital Africa per supportare le startup africane nei settori chiave dei trasporti, della logistica e della produzione. AGL ha formalizzato questa partnership attraverso Yiri Innovation Center, l'hub di innovazione lanciato da MSC per mobilitare i giovani professionisti africani, con sede ad Abidjan.
L'accordo è stato firmato a margine della fiera VivaTech di Parigi, a cui AGL ha partecipato per la prima volta. "Questa partnership con Digital Africa ci consente di compiere un nuovo passo nella nostra missione di supporto alle startup africane", ha dichiarato Stéphane Collet-Manent, CTO di AGL. Da parte sua, Grégoire de Padirac, CEO di Digital Africa, ha sottolineato che, grazie alla partnership con AGL, "stiamo creando un ponte tra l'innovazione tecnologica e le esigenze concrete del continente".
Inaugurato nel giugno 2024 ad Abidjan, il centro Yiri si è rapidamente affermato come un importante attore dell'innovazione in Africa. Il programma "Accelerate", la cui prima fase si è conclusa il 15 maggio 2025, ha fornito a quattro startup africane un supporto mirato, l'accesso a un'ampia rete di partner e progetti pilota all'interno del gruppo Agl. Tra i risultati più significativi figurano l'implementazione di Alia, un assistente legale digitale, all'interno dei team legali e delle risorse umane di cinque filiali Agl in Costa d'Avorio; la collaborazione con Eazy Chain per migliorare la logistica marittima regionale; il supporto a Papss, la piattaforma di pagamento sviluppata da Afreximbank in valute locali (anziché in dollari), per le operazioni di distribuzione in Costa d'Avorio, Senegal e Burkina Faso; e lo sviluppo di Tambour, un servizio di lavanderia mobile, per ottimizzare la gestione delle attrezzature del personale.
Sulla base di questi successi iniziali, Agl e Digital Africa hanno lanciato una seconda edizione di Accelerate, che si estenderà all'Africa occidentale e orientale. Saranno organizzate due sfide di innovazione in Costa d'Avorio e Ruanda per individuare dieci startup promettenti. Queste aziende beneficeranno di un supporto rafforzato, dell'accesso a partner industriali leader e di opportunità di coinvestimento. Il bando per la prossima edizione del programma sarà pubblicato a settembre.