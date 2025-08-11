MSC soutient les projets de startups africaines dans les secteurs du transport et de la logistique

AGI - Africa Global Logistics (AGL), filiale du groupe français Bolloré rachetée par l'italo-suisse MSC, a signé un accord de coopération avec l'incubateur français Digital Africa afin de soutenir les startups africaines dans les secteurs clés du transport, de la logistique et de l'industrie. AGL a officialisé ce partenariat via le Yiri Innovation Center, le centre d'innovation lancé par MSC pour mobiliser les jeunes professionnels africains, basé à Abidjan.
L'accord a été signé en marge du salon VivaTech à Paris, auquel AGL participait pour la première fois. “Ce partenariat avec Digital Africa nous permet de franchir une nouvelle étape dans notre mission d'accompagnement des startups africaines”, a déclaré Stéphane Collet-Manent, CTO d'AGL. De son côté, Grégoire de Padirac, PDG de Digital Africa, a souligné qu'en s’associant à Agl, “nous créons un pont entre l'innovation technologique et les besoins concrets du continent”.
Lancé en juin 2024 à Abidjan, le centre Yiri s'est rapidement imposé comme un acteur majeur de l'innovation en Afrique. Le programme “Accelerate”, dont la première phase s'est achevée le 15 mai 2025, a permis à quatre startups africaines de bénéficier d'un accompagnement ciblé, d'un accès à un large réseau de partenaires et de projets pilotes au sein du groupe Agl. Parmi les réalisations les plus marquantes, citons l'implémentation d'Alia, un assistant juridique numérique, au sein des équipes juridiques et ressources humaines de cinq filiales d'Agl en Côte d'Ivoire ; la collaboration avec Eazy Chain pour améliorer la logistique maritime régionale ; le soutien à Papss, la plateforme de paiement développée par Afreximbank en monnaies locales (plutôt qu'en dollars), pour les opérations de distribution en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Burkina Faso; et le développement de Tambour, un service de blanchisserie mobile, pour optimiser la gestion du matériel du personnel.
Forts de ces premiers succès, Agl et Digital Africa ont lancé une deuxième édition d'Accelerate, qui s'étendra à l'Afrique de l'Ouest et de l'Est. Deux challenges d'innovation seront organisés en Côte d'Ivoire et au Rwanda afin d'identifier dix startups prometteuses. Ces entreprises bénéficieront d'un accompagnement renforcé, d'un accès à des partenaires industriels de premier plan et d'opportunités de co-investissement. L'appel à propositions pour la prochaine édition du programme sera lancé en septembre.