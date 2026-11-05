Plan Mattei: 76 projets de coopération dans 18 pays africains

AGI - Le Plan Mattei se poursuit, avec 76 projets de coopération lancés dans 18 pays africains au cours des trois dernières années et des partenariats multilatéraux qui ont permis de soutenir des initiatives qu’aucun pays ne pourrait mener seul, compte tenu de leur ampleur et de leur complexité.
Ce sont quelques-uns des thèmes abordés par Fabrizio Saggio, coordinateur de la structure de mission chargée de la mise en œuvre du Plan, lors de son audition devant les commissions des Affaires étrangères réunies de la Chambre des députés et du Sénat.
Invité à répondre aux questions et aux critiques de l’opposition, Saggio a présenté les critères qui guident la sélection des pays partenaires et des projets, défendu le recours aux partenariats avec les institutions financières internationales et assuré que les ressources sont soumises à des procédures rigoureuses et à des mécanismes de contrôle.
Soixante-cinq pour cent des projets sont bilatéraux
Selon les données présentées par Saggio, environ 65 % des 76 projets sont de nature bilatérale, tandis que les autres reposent sur des partenariats internationaux.
Ce choix, a expliqué le coordinateur, ne remet pas en cause la nature du Plan, conçu comme une stratégie de coopération bilatérale élaborée en coordination avec les partenaires africains, mais permet d’en élargir les capacités d’intervention.
Les partenariats multilatéraux produisent en effet un "effet de levier" essentiel pour mobiliser des ressources supplémentaires et soutenir des projets qu’aucun pays ne pourrait réaliser seul, compte tenu de leur dimension et de leur complexité.
Banque africaine de développement et Mission 300
Parmi les instruments cités par Saggio figurent la Financing Facility créée avec la Banque africaine de développement et la participation à des initiatives internationales telles que Mission 300, qui vise à donner accès à l’énergie à 300 millions d’Africains d’ici 2030.
Dans ces cas également, a-t-il précisé, les opérations sont conçues conjointement avec les partenaires africains et négociées directement par l’Italie avec les gouvernements concernés.
L’élargissement à de nouveaux pays africains
Un autre sujet abordé lors de l’audition concerne l’élargissement du nombre de pays partenaires du Plan.
Les nouvelles adhésions répondent à des considérations stratégiques et politiques et restent cohérentes avec l’identification des régions considérées comme prioritaires pour la coopération italienne, a expliqué Saggio.
Parmi les exemples cités figure la Mauritanie, dont l’intégration tient également compte du rôle joué par le pays dans son environnement régional.
Dans d’autres cas, l’évaluation peut aller au-delà des secteurs d’intervention spécifiques du Plan, comme pour l’Angola, qui accueille le projet du corridor de Lobito.
Le corridor de Lobito, un axe stratégique
Le corridor de Lobito concerne l’Angola, la République démocratique du Congo et la Zambie, avec le soutien de l’Italie, de l’Union européenne et des États-Unis.
Il prévoit le développement d’infrastructures stratégiques et résilientes dans les secteurs de l’énergie, des transports, de l’industrie et des télécommunications.
Saggio a qualifié le corridor d’"axe infrastructurel capable de transformer radicalement le visage d’une région entière", soulignant que l’Italie est le seul pays européen à participer directement au projet.
La présence italienne s’accompagne également d’un renforcement de la coopération au développement dans la région, avec des initiatives confiées à des organisations de la société civile italiennes et africaines.
Selon le coordinateur, il s’agit d’une action intégrée qui produit des retombées positives avant tout pour les partenaires africains et consolide le rôle de l’Italie dans une région où d’autres acteurs internationaux sont fortement présents.
Une stratégie au service du "Sistema Italia"
Saggio a également présenté le Plan comme une stratégie d’intérêt national au service du "Sistema Italia", associant coopération au développement, mobilisation du secteur privé et partenariats avec les institutions financières internationales.
L’objectif, a-t-il déclaré, est également de générer des retombées pour le tissu économique italien, en renforçant la position du pays au sein des organisations internationales, en valorisant les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, et en soutenant l’emploi et les exportations.
Saggio : "Procédures rigoureuses et transparentes"
Concernant les ressources, le coordinateur a assuré que l’utilisation des fonds du Fonds italien pour le climat destinés à l’Afrique repose sur un processus décisionnel structuré, rigoureux et transparent, soumis aux contrôles prévus par la réglementation, notamment ceux de la Cour des comptes.
Cassa Depositi e Prestiti, chargée de la gestion et de la mise en œuvre des projets, applique des procédures et des critères similaires à ceux de la Banque européenne d’investissement, de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et des principales institutions multilatérales de développement.
Elle fait également appel à des conseillers externes indépendants.
Les principales informations relatives aux décisions et aux projets, a ajouté Saggio, sont publiées sur la page dédiée du site du gouvernement.