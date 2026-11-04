Accord entre les ports de la Sicile occidentale et la Zone franche de Misrata

AGI - L'Autorité de système portuaire de la mer de Sicile occidentale et la Zone franche de Misrata ont signé un accord de coopération visant à renforcer les liaisons maritimes et commerciales entre l'Italie et la Libye. L'accord, conclu dans le cadre de la mission économique italienne à Misrata, vise à développer la collaboration entre le port libyen et le système portuaire sicilien, qui comprend Trapani, Palerme, Termini Imerese, Porto Empedocle, Sciacca, Licata et Gela. La partie italienne est représentée par Annalisa Tardino, présidente de l'Autorité de système portuaire de la mer de Sicile occidentale.
Le Forum libyco-italien des affaires et des investissements
L'accord s'inscrit dans la démarche engagée avec le Forum libyco-italien des affaires et des investissements, qui s'est tenu dimanche 1er novembre dans la Zone franche de Misrata, et vise à renforcer les relations économiques entre les deux rives de la Méditerranée. Misrata entend consolider son rôle de plateforme logistique et industrielle, notamment par le développement des liaisons terrestres vers les marchés du Sahel et de l'Afrique subsaharienne.
Misrata, acteur decisif
Misrata n'est pas une ville comme les autres. Puissance économique et militaire de la Tripolitaine, elle est l'un des acteurs décisifs des équilibres entre Tripoli et Benghazi et d'une éventuelle réunification du pays. Durement touchée par le siège des forces de Mouammar Kadhafi en 2011, elle a joué un rôle de premier plan dans les conflits suivants, de la bataille contre l'État islamique à Syrte en 2016 à la défense de Tripoli face à l'offensive de Khalifa Haftar en 2019-2020.
Dans les années qui ont suivi la révolution, son centre urbain a toutefois été relativement épargné par les destructions qui ont frappé à plusieurs reprises Tripoli et Benghazi. Cette situation, conjuguée à la force du tissu entrepreneurial local, a favorisé la continuité de la production. La ville présente également de fortes contradictions : les pôles d'excellence industrielle coexistent avec de profondes inégalités et des services publics souvent inadéquats.
La position stratégique de la Sicile
Pour l'Italie, la coopération portuaire représente une occasion de valoriser la position stratégique de la Sicile dans les échanges entre l'Europe et l'Afrique et de soutenir une présence plus structurée des entreprises italiennes sur le marché libyen.
L'Italie reste le premier partenaire commercial de la Libye, mais transformer cette primauté en une présence industrielle plus structurée exige de la continuité, la capacité de surmonter les difficultés liées aux paiements et aux procédures bancaires et, surtout, la volonté de faire système. Les entreprises, seules, peuvent difficilement rivaliser avec la puissance économique et politique d'autres acteurs internationaux. C'est dans cette perspective que s'inscrit également l'ouverture, le 1er novembre, d'un bureau de la Chambre de commerce italo-libyenne dans la Zone franche de Misrata.