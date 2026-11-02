Libye-Italie : près de 100 bourses pour les étudiants libyens

AGI - La Libye est le pays qui compte le plus grand nombre de bénéficiaires de bourses d’études accordées par l’Italie, avec près de 100 étudiants concernés et un investissement supérieur à 800 000 euros. C’est ce qu’a annoncé l’ambassadeur d’Italie en Libye, Gianluca Alberini, lors de la cérémonie de remise des attestations aux lauréats des bourses du ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (MAECI) pour l’année universitaire 2026-2027, organisée à la résidence de l’ambassadeur à Tripoli.
"Un véritable record mondial pour la Libye, qui compte le plus grand nombre de bourses d’études ministérielles, avec trois appels à candidatures portant sur une centaine de bourses et un engagement financier de plus de 800 000 euros", a souligné le diplomate.
Le ministre libyen de l’Enseignement technique et professionnel du Gouvernement d’unité nationale (GUN), Yakhlef al Sifaw, ainsi que le vice-ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saleh al Ghoul, ont également pris part à la cérémonie.
L’éducation au cœur de la coopération entre Rome et Tripoli
Cette initiative, a expliqué Alberini, témoigne "de l’importance de la coopération entre l’Italie et la Libye dans les domaines de l’éducation, de la culture et de la formation des nouvelles générations".
S’adressant directement aux jeunes bénéficiaires, l’ambassadeur a rappelé que "faire ses études en Italie, c’est accéder à un système universitaire doté d’une longue tradition, ouvert à la recherche et à l’innovation, mais aussi découvrir directement notre culture et notre société".
Il a ajouté souhaiter que "les compétences acquises puissent contribuer à votre avenir professionnel et au développement de la Libye, tout en maintenant des liens étroits avec l’Italie".
Former les enseignants et promouvoir la langue italienne
Aux côtés des étudiants, la cérémonie a également mis à l’honneur les enseignants et universitaires libyens ayant participé à un programme de formation et de perfectionnement organisé par l’ambassade d’Italie, en collaboration avec les ministères libyens compétents, et dispensé par l’Université pour étrangers de Sienne à la fin du mois de septembre.
Les participants ont reçu leurs attestations à l’issue de cette formation, qui s’inscrit dans le cadre du projet de promotion de la langue italienne dans les lycées libyens, où celle-ci a été introduite comme matière facultative.
"Votre travail est essentiel à la diffusion de la langue italienne et au renforcement du dialogue culturel entre nos sociétés", a déclaré Alberini, soulignant l’importance de "rapprocher les jeunes de notre langue et de notre culture dès leurs années de formation scolaire".
Culture et cinéma pour renforcer les liens
L’ambassadeur a ensuite évoqué les récentes initiatives culturelles organisées par la représentation diplomatique italienne à Tripoli, notamment la XXVIe Semaine de la langue italienne dans le monde, qui a accueilli à l’Université de Tripoli une conférence de la professeure Nesi, de l’Académie de la Crusca, ainsi que la quatrième édition du festival de cinéma CINEMAITALIA2026, organisée en collaboration avec l’Organisme libyen du cinéma, du théâtre et des arts.
"L’Italie et la Libye sont liées par leur proximité géographique, une longue histoire de contacts et de nombreux intérêts communs", a observé Alberini, rappelant que la coopération bilatérale couvre de nombreux domaines : "de la sécurité à la croissance économique, de la lutte contre l’immigration irrégulière au développement industriel et agricole, de la santé à la coopération culturelle et archéologique".
"Un partenariat stratégique global"
"Les relations avec la Libye constituent un partenariat stratégique global. L’Italie demeure le premier partenaire commercial et le premier investisseur en Libye", a poursuivi le diplomate, annonçant également les prochains rendez-vous consacrés à la promotion de l’excellence italienne.
Les 20 et 21 novembre, dans la vieille ville de Tripoli, se tiendra la onzième édition de la Semaine de la cuisine italienne dans le monde, organisée par l’ambassade et le bureau de l’Agence italienne pour le commerce extérieur (ICE).
Un concours culinaire pour les jeunes Libyens
Parmi les initiatives prévues figure un concours culinaire destiné aux jeunes Libyens âgés de 18 à 30 ans. Quatre finalistes s’affronteront le 21 novembre en préparant une recette proposée par des chefs italiens.
Le lauréat bénéficiera d’un stage intensif de trois semaines à l’école internationale de cuisine italienne ALMA, à Parme, voyage et hébergement compris.
"L’ambassade d’Italie continuera de travailler avec les institutions libyennes pour soutenir la formation, promouvoir la langue italienne et favoriser de nouvelles occasions de rencontre", a conclu Alberini, réaffirmant l’engagement de l’Italie à investir dans la formation des nouvelles générations comme instrument de coopération et de renforcement des relations bilatérales.