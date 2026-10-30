Tunisie: l'Italie en force au Siat 2026, avec le plus grand pavillon national

AGI - Mécanisation agricole, équipements pour la récolte des olives et technologies innovantes pour la production d'huile d'olive : l'industrie italienne affiche ses ambitions sur le marché tunisien à l'occasion du Siat 2026, le Salon international de l'investissement agricole et de la technologie, organisé au Parc des expositions du Kram, à Tunis, jusqu'au 31 octobre. Avec un espace de 126 mètres carrés, le plus grand pavillon national du salon, l'Italie entend consolider sa position dans un secteur stratégique pour la sécurité alimentaire et la gestion durable des ressources.
La 16e édition du Siat, officiellement inaugurée le 28 octobre en présence des autorités, est organisée tous les deux ans par l'Agence de promotion des investissements agricoles (Apia). Cette année, le salon met l'accent sur les investissements dans une agriculture résiliente et intelligente, au service du renforcement de la souveraineté alimentaire.
Quinze marques italiennes représentées
L'Espace Italie a été aménagé par le bureau de l'Agence italienne pour le commerce extérieur (Ice) à Tunis, section commerciale de l'ambassade d'Italie, en collaboration avec FederUnacoma, la fédération italienne des constructeurs de machines agricoles et de jardinage. Quinze marques italiennes y sont représentées par leurs distributeurs locaux : Goldoni, Landini, Fcr, Calderoni, Gamberini, Breviagri, Rinieri, Spedo, Tierre, Castellari, Projet, Bellon, Bertolini, Negri et Pieralisi.
Tracteurs, fraises interlignes et interceps, atomiseurs, broyeurs, broyeurs de végétaux, faucheuses, pompes de traitement et vibreurs pour la récolte des olives composent l'offre exposée.
Pieralisi, qui dispose de son propre bureau en Tunisie, présente notamment une ligne intégrée associant le malaxeur My Blend à son nouveau Protoreattore. Conçu pour les huileries de petite et moyenne taille, cet équipement constitue une alternative aux cuves de malaxage traditionnelles et renouvelle la préparation de la pâte d'olive avant l'extraction de l'huile.
Le constructeur New Holland, marque du groupe italien Cnh, participe également au salon avec neuf tracteurs de forte puissance et deux grandes moissonneuses-batteuses.
Ligne de crédit de 55 millions d'euros
La présence italienne s'étend au-delà des équipements industriels, avec des instruments financiers et des programmes de coopération destinés à soutenir le développement agricole tunisien. L'Agence italienne pour la coopération au développement (Aics) met notamment en avant une ligne de crédit de 55 millions d'euros, le programme Adapt, financé par l'Union européenne, ainsi que le projet d'appui à la mise en œuvre des bioterritoires tunisiens.
Financé par la Coopération italienne, ce dernier est mis en œuvre par le Ciheam Bari en coordination avec la Direction générale de l'agriculture biologique du ministère tunisien de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.
Le Sénégal pays invité d'honneur de cette édition
À l'occasion de l'inauguration, le pavillon italien a accueilli le ministre tunisien de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh, et son homologue sénégalais, Cheikhou Oumar Ba, le Sénégal étant le pays invité d'honneur de cette édition. Ils étaient accompagnés de l'ambassadeur d'Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, et du directeur du bureau de l'Ice à Tunis, Bernard Prevete.
« La présence significative d'entreprises, de machines, de technologies et de programmes italiens au principal salon agricole tunisien témoigne de la solidité d'un partenariat stratégique qui, dans le cadre du Plan Mattei, contribue à renforcer les liens entre l'Europe et l'Afrique en faveur d'une agriculture innovante, durable et résiliente », a déclaré l'ambassadeur Prunas. « De l'étroite collaboration entre nos entreprises aux nombreux projets de coopération, tels que le programme Tanit et la ligne de crédit destinée à soutenir le secteur privé tunisien, l'Italie et la Tunisie promeuvent des solutions concrètes aux défis communs de la sécurité hydrique et alimentaire », a-t-il ajouté.
La Tunisie dispose d'environ 5,3 millions d'hectares de surface agricole utile et les investissements dans le secteur progressent. Selon les données de l'Apia, 4.120 opérations avaient été autorisées à fin août 2026, soit une hausse de 12,1 % par rapport à la même période de 2025. Leur valeur totale atteignait 807,5 millions de dinars tunisiens, environ 242,9 millions d'euros, en progression de 11,2 %. Les 1.643 projets approuvés, représentant 267,9 millions de dinars d'investissements, devraient permettre la création de 1.569 emplois.
La production italienne de machines agricoles a atteint 14,3 milliards d'euros en 2025
L'industrie italienne arrive à Tunis avec des résultats solides. Selon FederUnacoma, la production italienne de machines agricoles a atteint 14,3 milliards d'euros en 2025, en hausse de 2,1 %. Au cours des quatre premiers mois de 2026, les immatriculations de tracteurs en Italie ont progressé de 4,6 %.
L'Italie est le premier fournisseur européen de la Tunisie et occupe également une place de premier plan sur le marché tunisien des machines agricoles. Selon FederUnacoma, sa part de marché dans ce secteur a atteint 30,5 % en 2025. La participation au Siat vise à consolider les partenariats commerciaux, à favoriser le transfert de savoir-faire et à stimuler les investissements productifs, alors que l'agriculture tunisienne doit relever les défis de la modernisation, de la gestion de l'eau et de l'adaptation au changement climatique.