Libye: Toscana aeroporti présente un plan pour la gestion de l’aéroport de Tripoli

AGI - La société italienne Toscana aeroporti a présenté au gouvernement libyen un plan pour la gestion de l’aéroport international de Tripoli, en vue de la réouverture de l’infrastructure. L’information a été rendue publique par le Gouvernement d'unité nationale libyen, dirigé par Abdulhamid Dabaiba, sur sa plateforme officielle de communication « Hakomitna ».
Le communiqué fait état d’une réunion tenue mercredi 28 octobre dans la capitale libyenne avec les représentants de la société italienne spécialisée dans la gestion aéroportuaire.
Selon le communiqué, les représentants de Toscana aeroporti ont présenté « leur vision technique et le plan proposé pour la gestion de l’aéroport international de Tripoli », comprenant « les mécanismes d’administration et de fonctionnement ainsi que le développement du niveau des services, conformément à des normes professionnelles adaptées aux exigences des aéroports internationaux et au volume du trafic aérien ».
Ont participé à la réunion le directeur général de la société italienne, Roberto Naldi, le président du conseil d’administration, le président du Fonds libyen pour l’investissement et le développement, Mahmoud Ajaj, ainsi que le directeur général du Fonds pour le développement économique et social, Yassin al Abyad.
"Bases techniques intégrées"
Selon les informations communiquées par le gouvernement, Dabaiba a souligné l’importance d’élaborer un plan opérationnel reposant sur « des bases techniques intégrées, tenant compte de l’importance de l’aéroport international de Tripoli et de son rôle dans le transport aérien », tout en garantissant « l’efficacité des opérations et la qualité des services, en adéquation avec les attentes des passagers et les besoins des compagnies aériennes ».
Étape des préparatifs en vue de la prochaine ouverture de l’aéroport
Le communiqué gouvernemental a présenté cette réunion comme une étape des préparatifs en vue de la prochaine ouverture de l’aéroport, sans toutefois préciser la date de début des opérations. L’aéroport international de Tripoli, situé au sud de la capitale, est resté pratiquement inutilisé pour les vols commerciaux après les combats de 2014, lorsque les affrontements entre milices ont provoqué d’importants dégâts aux infrastructures. Depuis lors, le trafic aérien de la capitale est principalement concentré sur l’aéroport de Mitiga, situé dans la partie orientale de la ville de Tripoli.
La participation de Toscana aeroporti constitue un nouvel élément de la présence italienne dans le projet de reconstruction et de relance du principal aéroport de la capitale libyenne. Le gouvernement de Dabaiba vise à le remettre en service au cours du dernier trimestre de 2026, après plusieurs reports et des difficultés dans la réalisation des travaux.