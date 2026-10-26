Maroc-Italie: à Tanger, un palais centenaire raconte une histoire méditerranéenne partagée

AGI - À Tanger, l'Italie redécouvre une partie de son histoire méditerranéenne. La présentation du Calendrier Di Meo 2027, consacré cette année au dialogue entre Naples et la ville marocaine, a été organisée au Palais des Institutions italiennes, ancien palais Moulay Hafid, au moment où le bâtiment célèbre le centenaire de son acquisition par l'État italien.
Plus qu'un simple décor, le palais est devenu le véritable sujet de la soirée: un patrimoine architectural remarquable, encore largement méconnu en Italie, qui témoigne d'un siècle de présence, d'échanges et de relations entre les deux rives de la Méditerranée. L'ambassadeur d'Italie au Maroc, Pasquale Salzano, a insisté sur cette dimension.
Le complexe, a-t-il rappelé, reste « encore peu connu, même en Italie ». L'objectif est désormais d'ouvrir davantage ces espaces et de les faire connaître au-delà des cercles diplomatiques.
Salzano a souhaité que les invités venus à Tanger puissent devenir, une fois rentrés dans leurs pays, « des ambassadeurs de la beauté du lieu et de l'amitié entre l'Italie et le Maroc ».
Le palais est entré dans le patrimoine italien en 1926
Construit au début du XXe siècle pour le sultan Moulay Hafid, le palais est entré dans le patrimoine italien en 1926. Il appartient aujourd'hui à un ensemble plus vaste comprenant l'église Saint-François, l'ancien hôpital italien et les bâtiments qui abritaient autrefois l'école italienne.
Pendant une grande partie du XXe siècle, le site a donc été à la fois institutionnel, éducatif et social, participant directement à la vie d'une Tanger dont le cosmopolitisme constituait alors l'une des caractéristiques les plus fortes.
Le choix du lieu donne une profondeur particulière au projet conçu par Generoso Di Meo. Depuis vingt-cinq ans, son calendrier met Naples en relation avec d'autres villes à travers la photographie, l'histoire et les arts.
Tanger devient l'interlocutrice de Naples
Pour l'édition 2027, Tanger devient l'interlocutrice de la ville italienne : deux ports très différents, mais tous deux façonnés par les circulations humaines, les influences extérieures et une identité profondément méditerranéenne.
Les photographies de Massimo Listri construisent ce dialogue par l'architecture. Palais, cours, jardins, musées, lieux de culte et demeures historiques composent un parcours qui ne cherche pas à effacer les différences entre les deux villes. La couverture elle-même conduit à l'intérieur du palais Moulay Hafid.
Douze auteurs accompagnent les images, parmi lesquels l'écrivain marocain Tahar Ben Jelloun et Ralph Toledano.
Tanger occupe une place singulière dans cet imaginaire. Située à quelques kilomètres de l'Europe, entre Atlantique et Méditerranée, elle a accueilli pendant des siècles commerçants, diplomates, écrivains et artistes. Naples possède une histoire différente, mais partage cette capacité à absorber et transformer les influences venues d'ailleurs.
Le centenaire du palais offre ainsi à l'Italie l'occasion de regarder son héritage marocain avec davantage de profondeur. L'enjeu est moins de célébrer une ancienne présence nationale que de faire vivre un patrimoine devenu, au fil du temps, un espace de rencontre culturelle entre deux sociétés méditerranéennes.