Irak: inauguration du premier secteur du parc archéologique d'Aqar Quf

AGI - Le premier secteur du parc archéologique d'Aqar Quf, site de l'ancienne cité mésopotamienne de Dur-Kurigalzu, dans la région de Bagdad, a été inauguré en Irak en présence de l'ambassadeur d'Italie à Bagdad, Niccolò Fontana.
L'information a été communiquée par l'ambassade d'Italie en Irak, qui précise que l'ouverture au public s'inscrit dans les activités de protection et de valorisation du patrimoine archéologique irakien soutenues par la coopération italienne à travers le projet triennal ArTourBagh, d'un montant total de 3 millions d'euros.
L'initiative est mise en œuvre par l'Agence italienne pour la coopération au développement (Aics) en collaboration avec l'Université de Bologne, l'Université de Catane, le Centre de recherches archéologiques et de fouilles de Turin (Crast) et l'organisation Avsi.
Le site d'Aqar Quf
Le site d'Aqar Quf comprend une imposante ziggourat, la tour-temple à gradins caractéristique des civilisations mésopotamiennes, ainsi que les vestiges de l'ancienne cité royale kassite, qui témoignent de l'organisation urbaine et de l'histoire de la région.
Le 31 janvier 2025, Dur-Kurigalzu a été inscrite sur la Liste indicative de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), première étape vers une éventuelle candidature à la Liste du patrimoine mondial.
Selon l'ambassade d'Italie, ce résultat a été obtenu grâce à la collaboration entre l'Université de Bologne et l'organisme irakien chargé des antiquités et du patrimoine culturel, le State Board of Antiquities and Heritage.
Le projet ArTourBagh
Le projet ArTourBagh comprend des activités de recherche archéologique, de conservation et de restauration, de documentation numérique et de formation spécialisée. Les interventions prévoient l'utilisation de drones et de techniques de photogrammétrie pour le relevé des structures antiques, des analyses diagnostiques et des mesures visant à améliorer la protection des monuments, la sécurité et l'accessibilité du site.
Une partie des activités est consacrée à l'implication des communautés locales et à la promotion du tourisme culturel durable dans la région de Bagdad.
Selon les données diffusées par la représentation diplomatique italienne, 156 personnes ont à ce jour acquis des compétences théoriques et techniques grâce à des cours, des séminaires et des ateliers consacrés à la conservation du patrimoine, tandis qu'environ 320 jeunes ont participé à 30 initiatives éducatives destinées aux écoles et aux communautés locales.
Le programme vise en outre à favoriser des opportunités d'emploi et d'entrepreneuriat dans les secteurs des visites guidées, de l'artisanat, de l'accueil et des services touristiques, avec une attention particulière pour les jeunes et les femmes.
L'inauguration du premier secteur du parc marque une nouvelle étape dans la collaboration entre l'Italie et l'Irak pour la préservation des sites archéologiques et le développement des compétences locales dans la gestion du patrimoine culturel.