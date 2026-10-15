L'Italie lance sa stratégie internationale pour le café

AGI - La nouvelle stratégie internationale de l'Italie pour le café a été officiellement présentée à Rome. L'événement a réuni des institutions, des représentants du Groupe de la Banque mondiale et d'organisations internationales, ainsi que des partenaires et des acteurs privés, afin d'examiner en profondeur les perspectives de la filière et les opportunités de collaboration dans les pays producteurs.
« Soutenir les pays producteurs et valoriser le savoir-faire des entreprises italiennes, c'est bâtir une filière du café plus durable, équitable et résiliente. Nous conjuguons coopération au développement, diplomatie économique, recherche et partenariat avec le secteur privé pour créer de la valeur dans les pays d'origine et offrir des opportunités durables à tous », a expliqué le vice-ministre des Affaires étrangères, Edmondo Cirielli, lors de son allocution d'ouverture.
Filière du café plus durable, résiliente et compétitive
Les deux sessions de l'événement ont permis de mettre en lumière l'engagement de l'Italie en faveur d'une filière du café plus durable, résiliente et compétitive, et de promouvoir des collaborations entre institutions, organisations internationales et secteur privé.
L'accent a été mis, en particulier, sur le transfert de compétences et de technologies, la promotion d'investissements durables et la valorisation des opportunités pour le « Système Italie » dans les pays producteurs.
Deux initiatives, 'Act Coffee' et 'Global Coffee Initiative'
La stratégie italienne s'articule autour de deux composantes complémentaires : l'initiative « Act Coffee », dédiée à la transformation durable de la filière du café en Afrique — mise en œuvre par l'ONUDI en collaboration avec l'Organisation internationale du café (OIC) et en partenariat avec le Comité italien du café — et la « Global Coffee Initiative », développée avec le Groupe de la Banque mondiale et la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) pour faciliter la préparation de projets et la mobilisation d'investissements.
Parmi les personnalités présentes à l'événement figuraient la Première ministre ougandaise Robinah Nabbanja ; les ministres de l'Agriculture du Kenya, Mutahi Kagwe, et de Colombie, Indalecio Dangond ; la directrice exécutive de l'ICO, Vanusia Nogueira ; le directeur général adjoint de la FAO, Maurizio Martina ; la directrice générale adjointe de l'ONUDI, Marina Ponti ; le président du Comité italien du café et président du groupe Lavazza, Giuseppe Lavazza ; ainsi que le président d'Illycaffè, Andrea Illy.
Dans sa phase initiale, la GCI vise à mobiliser au moins 500 millions de dollars par le biais d'un fonds dédié à la préparation de projets et à l'assistance technique, ainsi que d'une plateforme de cofinancement destinée aux initiatives publiques et privées.
Les investissements seront sélectionnés de manière à générer des résultats concrets et mesurables : des exploitations agricoles plus résilientes, des revenus plus élevés et plus stables pour les familles, et des filières locales plus solides, capables de créer des emplois, du grain jusqu'à la tasse.
Le café est une source de revenues pour plus de 100 millions de personnes dans 50 pays
Le café constitue une source de revenus pour plus de 100 millions de personnes dans une cinquantaine de pays ; toutefois, le secteur est de plus en plus exposé aux effets du changement climatique et à d'autres défis qui menacent sa durabilité. Bien qu'elle ne soit pas un pays producteur, l'Italie joue un rôle de premier plan dans la chaîne de valeur du café, se classant au sixième rang mondial des exportateurs du secteur et au deuxième rang européen pour la production de café torréfié. Dans ce contexte, la Global Coffee Initiative (GCI) — née de l'engagement pris par les dirigeants du G7 sous la présidence italienne de 2024 — favorisera des investissements publics et privés tout au long de la chaîne de valeur du café.