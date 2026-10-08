Mozambique: l'Italie soutient le développement de la vallée du Zambèze

AGI - L'Italie a exprimé son intérêt pour le renforcement du partenariat avec l'Agence pour le développement de la vallée du Zambèze (ADVZ) afin de mener à bien des projets visant à stimuler le développement économique dans le centre du Mozambique, en mettant l'accent sur l'agriculture, les infrastructures, l'agro-industrie et la transformation numérique.
C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur d'Italie à Maputo, Gabriele Annis, lors d'une réunion au siège de l'ADVZ à Tete. À cette occasion, l'ambassadeur a discuté avec les représentants de l'organisme de nouvelles opportunités de coopération et d'investissement dans la région.
Annis: "Prêts à collaborer pour soutenir des projets de développement"
« Toute la région est importante pour nous », a déclaré l'ambassadeur, manifestant la volonté du gouvernement italien de collaborer avec le Mozambique pour identifier et mettre en œuvre des projets de développement. M. Annis a appelé de ses vœux une approche fondée sur des solutions innovantes et créatives afin de maximiser l'impact de la coopération entre les deux pays. « Nous sommes prêts à collaborer pour soutenir des projets de développement », a affirmé le diplomate, ajoutant que les conditions sont réunies pour définir de nouvelles modalités de collaboration et poursuivre les initiatives de coopération en cours.
L'intérêt de l'Italie intervient alors que le centre du Mozambique cherche à accélérer la transformation de sa base productive, en valorisant son potentiel agricole, sa position stratégique et les corridors de transport reliant le pays aux marchés régionaux et internationaux.
Investissements pour environ 100 millions d'euros dans le corridor de Beira
Dans ce contexte, l'ambassadeur a annoncé que le gouvernement italien investissait environ 100 millions d'euros dans le corridor de Beira – qui englobe les provinces de Manica et de Sofala – avec des interventions programmées dans les secteurs de l'agriculture, du développement industriel et de la transformation numérique.
Cet investissement renforce l'engagement de l'Italie à créer les conditions de la croissance économique de la région et ouvre la voie à l'identification de nouveaux domaines d'intervention, notamment grâce à l'implication du secteur privé. Annis a par ailleurs proposé de mobiliser la Chambre de commerce italienne pour identifier des secteurs d'intérêt pour les entreprises et les investisseurs italiens, comblant ainsi le fossé entre les opportunités offertes par la région centrale et les capitaux privés.
Le Plan de développement de la région centrale (Pro-Zambeze)
Au cours de la réunion, l'Advz a présenté le projet de Plan de développement de la région centrale (Pro-Zambeze), un instrument conçu pour orienter et attirer les investissements publics et privés vers des secteurs jugés stratégiques pour le développement régional.
La présentation a été assurée par José Cardoso, directeur des études et de l'analyse stratégique de l'Advz, qui a souligné le potentiel de cet outil pour définir les priorités de développement et créer les conditions d'une participation accrue du secteur privé.
Accroître la valeur ajoutée de la production locale
Parmi les domaines prioritaires identifiés figurent la transformation des produits agricoles, le développement des compétences et le financement d'initiatives privées : des secteurs jugés fondamentaux pour accroître la valeur ajoutée de la production locale, générer des emplois et renforcer les capacités entrepreneuriales de la région.
La rencontre entre l'Advz et le gouvernement italien ouvre ainsi la voie à une nouvelle phase de coopération, fondée non seulement sur le financement de projets, mais aussi sur la mobilisation de connaissances, de technologies et d'investissements privés.
Pour la région centrale, cet engagement pourrait représenter une opportunité de transformer son potentiel agricole et économique en projets concrets, capables de stimuler les filières de production, de renforcer les infrastructures et de créer de nouvelles opportunités commerciales.
À travers le programme Pro-Zambeze, l'Advz vise à positionner la région comme une destination attrayante pour les investissements stratégiques, tandis que l'Italie a manifesté sa volonté d'approfondir la collaboration et de mettre en relation ses acteurs publics et privés avec les opportunités offertes par le Mozambique.