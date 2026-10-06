Italie-Koweït: Rome veut transformer la sécurité énergétique en investissements industriels

AGI - L'Italie cherche à élargir sa relation avec le Koweït au-delà du pétrole. En ouvrant à Koweït City une tournée dans le Golfe, le ministre des Entreprises et du Made in Italy, Adolfo Urso, a placé au centre de ses entretiens la sécurité énergétique, mais aussi les investissements souverains et les nouveaux secteurs industriels.
La première étape de la mission l'a conduit auprès du Premier ministre, cheikh Ahmad Abdullah Al Ahmad Al Sabah, du ministre du Pétrole, Tareq Suleiman Al Roumi, et du directeur général de l'Autorité koweïtienne pour la promotion des investissements directs, Meshaal Jaber Al Ahmad Al Sabah.
Le contexte donne un relief particulier à la visite. Les tensions autour du détroit d'Ormuz et du Bab el-Mandeb continuent de peser sur les routes énergétiques du Golfe et de la mer Rouge. En septembre, les flux pétroliers régionaux, hors Iran, étaient remontés à environ 81 % des niveaux antérieurs à la guerre, mais les exportations restaient exposées aux attaques, aux perturbations logistiques et à la pénurie de navires disponibles.
Au Koweït, la production de brut aurait reculé à 1,77 million de barils par jour en moyenne en septembre, soit environ 200 000 de moins qu'en août. C'est dans ce cadre que la presse koweïtienne a mis en avant le geste de Kuwait Petroleum International, propriétaire du réseau Q8 en Italie.
Urso a remercié le Koweït pour avoir répondu à l'appel du gouvernement italien
Selon _Al Qabas_, Urso a remercié le Koweït pour avoir répondu à l'appel du gouvernement italien en introduisant un plafond temporaire sur les prix des carburants. Q8 a appliqué pendant trente jours cette mesure dans environ 2 900 stations-service italiennes, portant à près de 10 000 le nombre total de points de vente concernés par les initiatives de modération des prix. Mais le volet le plus stratégique de la mission concerne les capitaux.
Le ministre a rencontré les dirigeants de la Kuwait Investment Authority (KIA)
Urso a rencontré les dirigeants de la Kuwait Investment Authority (KIA), l'un des plus importants fonds souverains au monde, afin d'examiner de nouvelles possibilités d'investissement en Italie. La coopération existe déjà dans l'énergie Q8 participe aussi au projet de nouvelle bioraffinerie de Priolo, d'une capacité prévue de 500 000 tonnes par an, destinée notamment au diesel renouvelable et au carburant durable pour l'aviation.
Volet strategique de la mission les capitaux
Le capital koweïtien reste toutefois encore limité par rapport à son potentiel. Fin 2025, le stock d'investissements directs du Koweït en Italie atteignait 641 millions d'euros, contre 1,102 milliard d'investissements italiens dans l'émirat. Rome souhaite désormais attirer davantage de fonds vers les matières premières critiques, l'intelligence artificielle, les centres de données, la pharmacie, la robotique, l'aérospatial et l'industrie manufacturière.
Cette stratégie passe également par les grandes sociétés financières privées. Le programme d'Urso prévoit un échange avec la Union of Investment Companies, qui rassemble certains des principaux acteurs du secteur koweïtien et dont les membres gèrent environ 20 milliards de dinars d'actifs.
L'Italie est le huitième fournisseur du Koweït
Les échanges commerciaux restent, eux, fortement déséquilibrés en faveur des exportations italiennes. Au premier semestre 2026, l'Italie était le huitième fournisseur du Koweït, avec une part de marché de 4,2 %. Sur 562 millions d'euros d'échanges, 512 millions correspondaient aux exportations italiennes.
Plus de 72 % des importations en provenance du Koweït étaient constituées de produits raffinés. La tournée d'Urso traduit ainsi un objectif plus large : consolider le Koweït comme partenaire énergétique, tout en l'intégrant davantage à la transformation industrielle italienne par ses capitaux souverains.