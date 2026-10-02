Mission d'entreprises italiennes à Dakar dédiée au secteur des infrastructures

AGI - Dakar, la capitale du Sénégal, a accueilli les 1er et 2 octobre une importante mission d'entreprises italiennes dédiée à la filière des infrastructures. Organisée par l'Agence ICE et l'ambassade d'Italie au Sénégal, en collaboration avec Confindustria Assafrica & Mediterraneo ainsi que les associations professionnelles ANCE, OICE, ANIMA et ANIE, cette mission a rassemblé une trentaine d'entreprises italiennes du secteur.
Positionner le Systéme Italie en Afrique de l'Ouest
Cette initiative s'inscrit dans le cadre du Plan Mattei et de la stratégie de positionnement du « Système Italie » en Afrique de l'Ouest. Elle vise à mettre en relation les entreprises italiennes de la filière des infrastructures avec les institutions et les partenaires privés sénégalais, dans un contexte marqué à la fois par un grand dynamisme du pays et par une transition politico-économique significative pour la gestion du risque-pays.
La mission prévoit également un volet concernant la Guinée (Conakry) ; cette extension se justifie par le potentiel du corridor d'infrastructures régional Sénégal-Guinée et par l'opportunité d'accroître la portée et l'attractivité de l'initiative pour les entreprises italiennes, en leur offrant un second marché aux dynamiques infrastructurelles majeures (à commencer par le projet Simandou).
Encourager les partenariats coomerciaux
La mission a pour objectif de favoriser la mise en relation d'entreprises italiennes spécialisées dans le secteur des infrastructures avec des institutions et des opérateurs économiques sénégalais, afin d'encourager des partenariats commerciaux, industriels et technologiques dans divers domaines jugés stratégiques pour le développement du Sénégal.
Les entreprises participantes opèrent principalement dans les secteurs du bâtiment et du génie civil, des transports, des infrastructures portuaires, de l'énergie (y compris les énergies renouvelables), de la gestion de l'eau et de l'assainissement, de la logistique et de l'ingénierie, ainsi que dans celui des technologies et solutions numériques appliquées aux infrastructures.
Rôle majeur du Sénégal dans la stratégie italienne
Au-delà des relations bilatérales entre Dakar et Rome, la mission confère au Sénégal un rôle majeur dans la stratégie italienne de développement des activités en Afrique de l'Ouest. Le bureau de l'ICE à Dakar couvre en effet plusieurs marchés de la région, notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali et la Guinée.
Cette dimension régionale se reflète également dans l'extension de la mission à la Guinée. Selon l'ICE, l'intérêt pour ce pays tient avant tout au potentiel du corridor d'infrastructures Sénégal-Guinée ainsi qu'aux perspectives considérables offertes par le secteur minier et les infrastructures, en particulier dans le cadre du projet Simandou.
Dakar s'affirme ainsi comme un point de convergence entre les intérêts italiens et les besoins en infrastructures de diverses économies d'Afrique de l'Ouest.