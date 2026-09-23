Cybersécurité: en Éthiopie d’un programme de formation pour 60 expertes africaines

AGI - Le programme régional Her CyberTracks, consacré à la formation et au renforcement des compétences des femmes africaines dans le domaine de la cybersécurité, a été lancé à Addis-Abeba.
Cofinancée par l’Italie, l’initiative réunit 60 professionnelles originaires de plus de 29 pays du continent. Le programme régional Her CyberTracks a été lancé à Addis-Abeba avec pour objectif de renforcer les compétences des femmes africaines dans le domaine de la cybersécurité.
Le lancement du programme s’est déroulé en présence du chef de mission adjoint de l’ambassade d’Italie en Éthiopie, Luca Carpintieri. Her CyberTracks est coordonné par l’Union internationale des télécommunications (UIT), en partenariat avec l’Allemagne. Le programme vise notamment à favoriser le partage d’expériences, à renforcer les compétences techniques et à contribuer à la formation de personnel spécialisé dans le domaine de la sécurité informatique.
Her CyberTracks associe formation technique et réglementaire en matière de cybersécurité, possibilités de réseautage et programmes de mentorat personnalisé avec des professionnels et des responsables du secteur.
Élargir l'accès et l'évlution professionelle pour le femmes dans un domaine des hommes
L’objectif est d’élargir les possibilités d’accès et d’évolution professionnelle pour les femmes dans un domaine qui reste largement dominé par les hommes. En 2025, les femmes représentaient 22 % de la main-d’œuvre mondiale dans le secteur de la cybersécurité. Malgré les progrès réalisés, elles restent également exposées de manière importante à différentes formes de menaces en ligne, notamment le cyberharcèlement, les violences et le doxxing, qui consiste à divulguer publiquement des informations personnelles sans le consentement de la personne concernée.
Parmi les principaux obstacles à l’accès des femmes aux métiers de la cybersécurité figurent les inégalités en matière d’accès à la formation, le manque de modèles féminins dans le secteur et une connaissance encore insuffisante des perspectives professionnelles offertes par ce domaine. À travers la formation, le mentorat et la création de réseaux professionnels, Her CyberTracks entend contribuer à réduire ces écarts et à favoriser un environnement numérique plus inclusif et plus sûr.
La cybersécurité joue un rôle croissant dans la protection des institutions et des infrastructures
Le projet s’inscrit dans le cadre plus large des initiatives visant à renforcer les capacités numériques des pays africains, alors que la cybersécurité joue un rôle croissant dans la protection des institutions, des infrastructures et des services publics.
Pour l’Italie, la formation et le partage des compétences constituent l’un des axes de sa stratégie de cyberdiplomatie, portée par la nouvelle Direction générale Cyber du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.
Parmi les priorités figurent le renforcement des compétences numériques, la formation de personnel spécialisé et le développement de la coopération internationale.
Her CyberTracks s’inscrit ainsi dans une dynamique de coopération entre partenaires internationaux et pays africains visant à développer les compétences et les ressources humaines dans le domaine de la sécurité numérique, avec une attention particulière accordée à la participation des femmes et à la création de nouvelles opportunités professionnelles.