En Somalie, quinze nouvelles écoles pour relancer la scolarisation des filles

AGI - Alors qu’une nouvelle année scolaire débute en Somalie, plus de 15 700 filles auparavant exclues du système éducatif ont désormais accès à l’école grâce à un programme financé par le Global Partnership for Education (GPE) et mis en œuvre par les autorités éducatives somaliennes et CARE Somalia.
Le programme vise en priorité les jeunes filles confrontées aux conséquences des conflits, des déplacements de population, de la sécheresse et de la pauvreté. Il prévoit notamment des bourses scolaires, un soutien financier aux établissements et des actions destinées à renforcer l’implication des communautés locales.
Construction de 15 nouvelles écoles destinées aux filles
L’un des principaux volets du programme est la construction de 15 nouvelles écoles destinées aux filles, qui doivent être opérationnelles dès le début de cette nouvelle année scolaire. L’objectif est de renforcer durablement les infrastructures éducatives et de rapprocher l’école des populations qui rencontrent le plus de difficultés à y accéder.
Au total, 8 285 filles touchées par les conflits, les déplacements, la sécheresse ou la pauvreté ont déjà pu être scolarisées grâce à des bourses couvrant notamment les frais de scolarité et le matériel pédagogique.
Le programme ambitionne de soutenir 10 000 filles grâce à ces bourses avant sa conclusion. « Sans le soutien du GPE, il y aurait de nombreuses zones reculées que nous ne pourrions tout simplement pas atteindre », explique Abdinasir Serar Mah, ministre de l’Éducation de l’État du Jubaland, qui présente cette initiative comme l’un des principaux programmes actuels de soutien à l’éducation en Somalie.
Pour de nombreuses familles somaliennes, les coûts liés à la scolarité restent difficiles à assumer, notamment pendant les périodes de crise. Lorsque les ressources familiales diminuent, les filles sont souvent parmi les premières à abandonner l’école. Cette situation concerne particulièrement les enfants issus de communautés nomades, de groupes minoritaires ou de familles déplacées par les conflits et les catastrophes climatiques.
L’exclusion scolaire accroît également leur exposition à certaines formes de vulnérabilité, notamment le mariage des enfants. Les bénéficiaires des bourses doivent maintenir un taux de fréquentation scolaire d’au moins 90 %.
Contrôles trimestriels afin de suivre l’assiduité et les conditions d’apprentissage
Le ministère de l’Éducation et CARE procèdent à des contrôles trimestriels afin de suivre l’assiduité et les conditions d’apprentissage. La Somalie reste confrontée à d’importantes difficultés en matière d’accès à l’éducation.
Selon les données citées par le programme, seulement 40,4 % des enfants en âge de fréquenter l’école primaire sont scolarisés à l’échelle nationale. L’accès à l’éducation est encore plus limité dans les zones rurales et parmi les populations nomades : dans ces communautés, seules 4 % des filles fréquenteraient l’école.
Dans ce contexte, les investissements consacrés à la scolarisation des filles cherchent non seulement à permettre leur retour à l’école, mais aussi à renforcer durablement le système éducatif.
Le pays a reçu près de 260 millions de dollars destinées à renforcer son système éducatif
Depuis que la Somalie est devenue partenaire du GPE en 2012, le pays a reçu près de 260 millions de dollars de subventions destinées à renforcer son système éducatif et à améliorer l’accès à une éducation de qualité.
Le programme Girls’ Education Accelerator s’inscrit dans cette stratégie. Il est mené en coordination avec les autorités éducatives somaliennes et complète d’autres investissements du GPE, notamment la subvention destinée à la transformation du système éducatif, mise en œuvre avec Save the Children.
L’objectif est également de renforcer les capacités des institutions publiques, d’améliorer la planification et le suivi des politiques éducatives et de développer durablement les possibilités d’apprentissage pour les filles. À l’échelle internationale, le GPE mène par ailleurs la campagne Multiply Possibility, destinée à répondre à la crise mondiale de l’apprentissage. La campagne doit culminer le 23 septembre, lors d’un événement de haut niveau organisé en marge de l’Assemblée générale des Nations unies.