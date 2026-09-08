Au Ghana, la formation professionnelle au cœur d’un partenariat soutenu par l’Italie

AGI - Le projet "See – Sustainable Education and Entrepreneurship: towards an equitable and inclusive Vet ecosystem", financé par la Coopération italienne et lancé en octobre dernier pour une durée de trois ans, se poursuit au Ghana. L’initiative vise à renforcer la formation technique et professionnelle dans le pays en s’attaquant à plusieurs défis majeurs : du chômage des jeunes à l’accès encore limité à une éducation de qualité, en passant par les stéréotypes de genre liés aux parcours de formation professionnelle et par l’écart entre les compétences enseignées et celles recherchées sur le marché du travail.
Le projet est coordonné par le Vis, qui dirige un partenariat composé, au Ghana, du Don Bosco Youth Network West Africa, de la E4Impact Foundation et de Wacwisa/University for Development Studies et, en Italie, des Salesiani per la Formazione Professionale (Cnos-Fap), de la Fondazione E35 et de Roma Capitale.
Les activités sont menées dans quatre régions, plus de 10.000 éudiants sont impliquées
Les activités sont menées dans quatre régions — Bono, Occidentale, Septentrionale et Grande Accra — et visent à doter les jeunes et les adultes de compétences techniques et entrepreneuriales davantage adaptées aux besoins du marché du travail.
Le projet s’articule autour de trois axes — formation, orientation et transition vers l’emploi, entrepreneuriat — et prévoit d’impliquer plus de 10 000 étudiants, 500 jeunes issus des communautés locales, 153 enseignants et personnels éducatifs ainsi que 75 entreprises. Les questions de l’inclusion, de l’égalité entre les femmes et les hommes, du handicap, de l’approche fondée sur les droits humains et de la transformation numérique sont transversales à l’ensemble des activités.
C’est dans ce cadre que plusieurs initiatives ont été organisées entre la fin du mois de juillet et le début du mois d’août dans les régions concernées par le projet. Au Nsoatre Technical Institute, dans le district de Sunyani West, trois journées ont permis aux étudiants d’être directement confrontés au monde du travail et de mettre en valeur les compétences acquises dans le cadre de leur formation technique et professionnelle.
Une journée consacrée à un Job Fair, une autre aux démonstrations pratiques
La première journée, le 22 juillet, était consacrée à un Job Fair, conçu pour mettre en relation étudiants, enseignants, entreprises et communautés locales. Après une présentation du projet "See" et les interventions de la direction de l’établissement, une table ronde réunissant plus de vingt entrepreneurs de la région a porté sur la transition entre la formation et l’emploi, en soulignant l’importance de l’apprentissage pratique et d’une implication accrue du secteur productif.
Les entrepreneurs eux-mêmes ont également présenté aux étudiants la valeur de la formation technique, en partageant leurs expériences et leurs parcours professionnels. Ils ont ainsi contribué à renforcer la perception de la formation professionnelle comme une véritable opportunité d’insertion professionnelle et de construction de son avenir.
Le lendemain, 23 juillet, l’établissement a ouvert ses portes à l’occasion d’une journée consacrée aux démonstrations pratiques. Les stands installés par les étudiants ont permis de présenter les différents domaines de formation : du fashion design, avec des vêtements, sacs, foulards, chaussures et bijoux, à la cuisine traditionnelle ghanéenne ; de l’automobile aux technologies, de la cosmétologie à l’ameublement, jusqu’à la coiffure.
La démonstration de plomberie a notamment été marquante, avec des étudiants mobilisés pour l’installation de canalisations, tandis que d’autres stands ont présenté des activités de métallurgie et d’électronique. Pour l’établissement, il s’agissait non seulement de présenter ses activités pédagogiques, mais aussi de mettre en lumière les compétences techniques, les capacités organisationnelles et le travail d’équipe développés par les étudiants.
Au Stade Essipong de Takoradi une journée consacrée au sport
Le 24 juillet, les activités se sont déplacées dans la région Occidentale, au stade Essipong de Takoradi, pour une journée consacrée au sport. L’initiative a permis de promouvoir le projet "See" auprès des étudiants et des parties prenantes, de renforcer les relations entre le Vis et les établissements concernés et d’accroître la visibilité des activités grâce à des supports de communication dédiés.
Le sport a également été utilisé comme un outil pour encourager la collaboration et le travail d’équipe. Ces initiatives s’inscrivent dans une démarche plus large, dans laquelle le projet "See" travaille en synergie avec "Inspire", l’autre intervention financée par la Coopération italienne et mise en œuvre dans les mêmes quatre régions.
Les deux projets partagent des temps de coordination et des activités communes, afin de mettre en commun les expériences et les compétences acquises sur le terrain. Cette approche conjointe vise ainsi à renforcer, sur le long terme, l’écosystème de la formation technique et professionnelle au Ghana, en créant des liens plus solides entre établissements, étudiants, entreprises et communautés et en favorisant un système de formation plus inclusif, tourné vers l’emploi et capable de pérenniser les résultats obtenus au-delà de la fin de chaque projet.